Кулеба рассказал, на каком этапе возвращение черных ящиков сбитого самолета МАУ

Украина продолжает переговоры с Ираном о получении черных ящиков самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу 8 января 2019 года.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга рассказал, что сейчас есть два важных трека.

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Первый касается переговоров относительно юридических аспектов урегулирования трагической ситуации. Второй – авиационно-технический, это то, что делает Комиссия по вопросам расследования авиационных катастроф.

В сухом остатке: ящики в Иране, мы их пока не получили,

– добавил Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина проводит консультации по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего с Канадой.

Наша цель номер один – получить ящики. Цель номер два: четко прописать и согласовать с Ираном механизм несения юридической ответственности за эту трагедию. Шагом номер три будет реализация этих достигнутых договоренностей,

– резюмировал Кулеба.

Заметим, что иранская власть задерживает процесс передачи Украине черных ящиков самолета МАУ из-за пандемии коронавируса.

Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин крушения самолетов. Однако в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация. Иран подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: что известно? Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.



Авиакатастрофа самолета МАУ в цифрах / Инфографика 24 канала