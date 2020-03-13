Иран не передает Украине черные ящики самолета МАУ из-за коронавируса

Иранская власть задерживает процесс передачи Украине черных ящиков самолета МАУ, который потерпел авиакатастрофу 8 января.

Иранская власть сообщили об этом Канадскому совету по безопасности на транспорте, пишет CBC News.

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По словам директора Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс, план по доставке рекордеров в Украину был.

Однако план отложили из-за вспышки COVID-19 в Иране,

– объяснила Фокс.

Заметим, что в Иране вспышка коронавируса среди высокопоставленных чиновников. В частности, Covid-2019 подтвердили у 23 депутатов парламента Ирана.

Накануне Иран подтвердил, что готов передать Украине бортовые самописцы со сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ. В случае, если украинским специалистам не удастся расшифровать их содержимое, ящики передадут во Францию.

Черные ящики обычно остаются невредимыми после авиакатастроф. Именно они могут существенно помочь в расследовании причин крушения самолетов. Однако в ситуации с самописцами МАУ возникла неоднозначная ситуация. Страну подозревают в умышленном затягивании процесса расшифровки.



Заметим, что черные ящики самолета МАУ остались сильно поврежденными после авиакатастрофы.

Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране? Украинский самолет МАУ, который летел в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Впоследствии власть Ирана признала, что "случайно" сбила самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.



Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных. Украина потребует полной компенсации.