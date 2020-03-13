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      Іран не передає Україні чорні скриньки літака МАУ через коронавірус

      - Читать новость на русском
      Чорні скриньки літака МАУ досі не передали Україні / Getty Images

      Іранська влада затримує процес передачі Україні чорних скриньок літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи 8 січня.

      Іранська влада повідомила про це Канадську раду з безпеки на транспорті, пише CBC News.

      Зверніть увагу Україна збирається встановити Ірану дедлайн на вивчення чорних скриньок МАУ

      За словами директорки Канадської ади з безпеки транспорту Кеті Фокс, план стосовно доставки рекордерів в Україну був.

      Однак план відклали через спалах COVID-19 в Ірані,
       пояснила Фокс.

      Зауважимо, що в Ірані спалах коронавірусу серед високопосадовців. Зокрема, Covid-2019 підтвердили у 23 депутатів парламенту Ірану.

      Напередодні Іран підтвердив, що готовий передати Україні бортові самописці зі збитого у небі над Тегераном пасажирського літака МАУ. У разі, якщо українським фахівцям не вдасться розшифрувати їх вміст, скриньки передадуть у Францію.

      Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація. Країну підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування.

      Зауважимо, що чорні скриньки літака МАУ залишилися сильно пошкодженими після авіакатастрофи.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиє повної компенсації.

      збиття ракетою літака МАУ в Ірані що відомо розслідування
      Головні факти про збиття ракетою літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
      У дружини канадського прем'єра Трюдо підтвердили коронавірус
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Коронавірус Covid-19 Розслідування Іран авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України
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