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      Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Кабмін виділив понад 3 мільйони гривень на відшкодування витрат

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      Авіакатастрофа МАУ трапилася 8 січня / Getty images

      Кабмін виділив Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ 3,3 мільйона гривень на відшкодування витрат, пов'язаних із ліквідацією наслідків авіакатастрофи МАУ в Ірані 8 січня 2020 року.

      Гроші виділили на відшкодування витрат залучення літаків Міноборони і ДСНС.

      До речі Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран домовилися про розслідування в період коронавірусу

      Уряд виділив:

      • 2 мільйони 529,5 тисяч гривень Міністерству оборони;
      • 757,9 тисяч гривень Міністерству внутрішніх справ для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

      Зауважимо, що іранська влада затримує процес передачі Україні чорних скриньок літака МАУ через пандемію коронавірусу.

      Авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: що відомо?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

      авіакатастрофа мау що відомо іран
      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Іран ДСНС Міністерство внутрішніх справ Міністерство оборони України Гроші Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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