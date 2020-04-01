Авіакатастрофа МАУ в Ірані: Кабмін виділив понад 3 мільйони гривень на відшкодування витрат

Гроші виділили на відшкодування витрат залучення літаків Міноборони і ДСНС.

До речі Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран домовилися про розслідування в період коронавірусу

Уряд виділив:

Зауважимо, що іранська влада затримує процес передачі Україні чорних скриньок літака МАУ через пандемію коронавірусу.

Авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: що відомо?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.



Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації.

Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу