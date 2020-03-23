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      Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран домовилися про розслідування в період коронавірусу

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      Катастрофа літака МАУ: Україна та Іран домовилися про розслідування в період коронавірусу / Getty Images

      Україна та Іран погодили подальший алгоритм взаємодії, щоб встановити причини катастрофи літака МАУ поблизу Тегерана. Зокрема, сторони обговорили питання співпраці між країнами в умовах пандемії коронавірусу.

      Про подальшу роботу щодо катастрофи МАУ домовились під час зустрічі заступника глави МЗС України Єгора Божка з послом Ірану Манучехром Мораді, повідомляє пресслужба українського МЗС.

      До теми Іран не передає Україні чорні скриньки літака МАУ через коронавірус

      Під час зустрічі обговорили питання, пов’язані з проведенням розслідування у справі збиття літака МАУ. Зокрема, сторони підтвердили необхідність невідкладно розшифрувати чорні скриньки. Також сторони узгодили подальший алгоритм взаємодії задля встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

      Крім того, на зустрічі обговорили питання співпраці між країнами в умовах пандемії коронавірусу. Зокрема, сторони домовилися працювати над поверненням додому українських та іранських громадян, які наразі перебувають на території обох держав.

      Зауважимо, що Україна досі не отримала чорних скриньок зі збитого літака МАУ.

      Що відомо про катастрофу літака МАУ в Ірані

      • 8 січня 2020 року літак МАУ вилетів з аеропорту в Тегерані і прямував до Києва, проте розбився невдовзі після зльоту.
      • На борту літака перебували 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: екіпаж та 2 пасажири. Усі загинули.
      • Іран лише через 3 дні після катастрофи визнав, що трагедія сталася тому, що його військові випадково збили авіасудно ракетами. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.
      • Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину.
      • Україна виплатила по 200 тисяч гривень рідним загиблих у катастрофі українців. Компенсацію очікують і від іранської сторони.

      катастрофа літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 що відомо
      Головні факти про катастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Новини політики Катастрофа МЗС України Розслідування Авіакатастрофа МАУ в Ірані
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