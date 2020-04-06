В Ірані назвали "правильним" рішення збити пасажирський літак МАУ

В Ірані заявили, що рішення військових збити український пасажирський літак в небі над Тегераном було правильним. Там навіть нахваляються тим, що причетних до цього людей не заарештували.

Таку заяву зробив член комісії з питань юстиції парламенту Ірану і депутат Хассан Норузі. Таким чином він спростував слова офіційних осіб країни про те, що винні покарані. Про це інформують Al Arabiya та The Jerusalem Post.

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За словами депутата, літак вийшов з-під контролю іранських диспетчерів і опинився під контролем США.

Норузі також заявив, що рейс МАУ за тиждень до трагедії був в Ізраїлі. Там, як сказав іранський депутат, систему управління літака начебто зламали. Його перед авіакатастрофою буцімто контролював "хтось інший", тож військовим попросту довелося збити літак.

Враховуючи, що інші країни контролювали літак, наші військові зробили свою роботу добре,

– наголосив Норузі.

На такі слова іранського депутата поки не відреагував ані президент країни Хасан Рухані, ані представники КВІР. Однак, 6 квітня Корпус вартових ісламської держави оприлюднив заяву про те, що через збиття літака МАУ певну кількість людей вже заарештували та притягнули до відповідальності. Водночас, жодних подробиць та деталей не повідомили.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.



Авіакатастрофа літака МАУ в цифрах / Інфографіка 24 каналу