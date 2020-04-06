В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ
В Иране заявили, что решение военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным. Там даже хвастаются тем, что причастных к этому людей не арестовали.
Такое заявление сделал член комиссии по вопросам юстиции парламента Ирана и депутат Хассан Норузи. Таким образом он опроверг слова официальных лиц страны о том, что виновные наказаны. Об этом информируют Al Arabiya и The Jerusalem Post.
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По словам депутата, самолет вышел из-под контроля иранских диспетчеров и оказался под контролем США.
Норузи также заявил, что рейс МАУ за неделю до трагедии был в Израиле. Там, как сказал иранский депутат, систему управления самолета якобы сломали. Его перед авиакатастрофой якобы контролировал "кто-то другой", поэтому военным попросту пришлось сбить самолет.
Учитывая, что другие страны контролировали самолет, наши военные сделали свою работу хорошо,
– отметил Норузи.
На такие слова иранского депутата пока не отреагировал ни президент страны Хасан Рухани, ни представители КСИР. Однако, 6 апреля Корпус стражей исламского государства обнародовал заявление о том, что из-за сбития самолета МАУ определенное количество людей уже арестовали и привлекли к ответственности. В то же время, никаких подробностей и деталей не сообщили.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
- Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.
Авиакатастрофа самолета МАУ в цифрах / Инфографика 24 канала
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