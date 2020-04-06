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      В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ

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      Место авиакатастрофы украинского самолета в Иране / Getty images

      В Иране заявили, что решение военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным. Там даже хвастаются тем, что причастных к этому людей не арестовали.

      Такое заявление сделал член комиссии по вопросам юстиции парламента Ирана и депутат Хассан Норузи. Таким образом он опроверг слова официальных лиц страны о том, что виновные наказаны. Об этом информируют Al Arabiya и The Jerusalem Post.

      Ранее Кулеба рассказал, на каком этапе возвращения черных ящиков сбитого самолета МАУ

      По словам депутата, самолет вышел из-под контроля иранских диспетчеров и оказался под контролем США.

      Норузи также заявил, что рейс МАУ за неделю до трагедии был в Израиле. Там, как сказал иранский депутат, систему управления самолета якобы сломали. Его перед авиакатастрофой якобы контролировал "кто-то другой", поэтому военным попросту пришлось сбить самолет.

      Учитывая, что другие страны контролировали самолет, наши военные сделали свою работу хорошо,
      – отметил Норузи.

      На такие слова иранского депутата пока не отреагировал ни президент страны Хасан Рухани, ни представители КСИР. Однако, 6 апреля Корпус стражей исламского государства обнародовал заявление о том, что из-за сбития самолета МАУ определенное количество людей уже арестовали и привлекли к ответственности. В то же время, никаких подробностей и деталей не сообщили.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
      • Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.

      авіакатастрофа мау іран авіація трагедія цифри смерть жертви
      Авиакатастрофа самолета МАУ в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости политики
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