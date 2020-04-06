В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ

В Иране заявили, что решение военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным. Там даже хвастаются тем, что причастных к этому людей не арестовали.

Такое заявление сделал член комиссии по вопросам юстиции парламента Ирана и депутат Хассан Норузи. Таким образом он опроверг слова официальных лиц страны о том, что виновные наказаны. Об этом информируют Al Arabiya и The Jerusalem Post.

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По словам депутата, самолет вышел из-под контроля иранских диспетчеров и оказался под контролем США.

Норузи также заявил, что рейс МАУ за неделю до трагедии был в Израиле. Там, как сказал иранский депутат, систему управления самолета якобы сломали. Его перед авиакатастрофой якобы контролировал "кто-то другой", поэтому военным попросту пришлось сбить самолет.

Учитывая, что другие страны контролировали самолет, наши военные сделали свою работу хорошо,

– отметил Норузи.

На такие слова иранского депутата пока не отреагировал ни президент страны Хасан Рухани, ни представители КСИР. Однако, 6 апреля Корпус стражей исламского государства обнародовал заявление о том, что из-за сбития самолета МАУ определенное количество людей уже арестовали и привлекли к ответственности. В то же время, никаких подробностей и деталей не сообщили.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.

Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.



Авиакатастрофа самолета МАУ в цифрах / Инфографика 24 канала