Скандальное заявление Ирана о "правильно" сбитом самолете МАУ: реакция МИД

Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом МАУ, который иранцы сбили в небе у Тегерана. Сейчас МИД требует официального объяснения от властей Ирана заявления местного депутата о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 6 апреля говорил в эфире телеканала "UA:Первый".

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В Иране заявили в этот же день , напомним, что решение их военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным . Там даже кичатся тем, что причастных к трагедии людей не арестовали.

Кулеба в ответ на это пояснил, что посольство уже направило ноту властям Ирана , чтобы те официально разъяснили позицию страны.

"Мы должны опираться на официальную информацию", – сказал Кулеба, так как скандальную информацию о самолете озвучил лишь депутат иранского парламента.

Когда мы получим официальную информацию от Ирана, то будем делать выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась,

– подчеркнул Кулеба.

И добавил, что МИД продолжает работать с Тегераном, чтобы получить "черные ящики" и согласовать "параметры юридической ответственности за то, что произошло".

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.

Погибли все 176 человек , находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных.

Украина требует полной компенсации и возвращение черных ящиков самолета.