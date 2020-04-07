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      Скандальное заявление Ирана о "правильно" сбитом самолете МАУ: реакция МИД

      - Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины / КМУ

      Украина ни в коем случае не позволит Ирану избежать ответственности за трагедию с самолетом МАУ, который иранцы сбили в небе у Тегерана. Сейчас МИД требует официального объяснения от властей Ирана заявления местного депутата о том, что иранские военные "хорошо выполнили свои обязанности", сбив авиалайнер.

      Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 6 апреля говорил в эфире телеканала "UA:Первый".

      К теме Кулеба рассказал, на каком этапе возвращения черных ящиков сбитого самолета МАУ

      В Иране заявили в этот же день, напомним, что решение их военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным. Там даже кичатся тем, что причастных к трагедии людей не арестовали.

      Кулеба в ответ на это пояснил, что посольство уже направило ноту властям Ирана, чтобы те официально разъяснили позицию страны.

      "Мы должны опираться на официальную информацию", – сказал Кулеба, так как скандальную информацию о самолете озвучил лишь депутат иранского парламента.

      Когда мы получим официальную информацию от Ирана, то будем делать выводы. Но мы ни в коем случае не позволим Ирану избежать ответственности за ту трагедию, которая случилась,
      – подчеркнул Кулеба.

      И добавил, что МИД продолжает работать с Тегераном, чтобы получить "черные ящики" и согласовать "параметры юридической ответственности за то, что произошло".

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. 
      • Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных.
      • Украина требует полной компенсации и возвращение черных ящиков самолета.

      Иран
      Катастрофа у Тегерана: основное / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране авиация МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Ближний Восток Новости Украины
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