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      Катастрофа МАУ под Тегераном: расшифровку черных ящиков временно отложили

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      Расшифровку черных ящиков сбитого самолета МАУ временно отложили / dw.com

      Черные ящики сбитого вблизи Тегерана самолета МАУ пока не будут расшифровывать. Из-за пандемии коронавируса в мире и карантина анализ бортовых летописцев отложили.

      Такое решение приняла Канада и еще несколько стран, граждане которых погибли в катастрофе. Об этом сообщает DW.

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      Просьба отложить анализ черных ящиков направили в Тегеран, поскольку расшифровку нужно проводить в присутствии экспертов нескольких стран,
      – говорится в сообщении.

      Совет Канады по безопасности транспорта сообщила, что Иран накануне обратился к заинтересованным сторонам с вопросом, когда в страну прибудут специалисты, которые помогут расшифровать данные самописцев. Канада ответила, что исследовать ящики стоит после снятия карантина через коронавирус.

      Обратите внимание! Недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбивания самолета МАУ у Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали. В ответ Украина заявила, что ждет немедленных объяснений, почему виновные до сих пор на свободе.

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился под Тегераном 8 января.
      • Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Впоследствии власти Ирана признала, что "случайно" сбила самолет ракетами.
      • Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных.
      • Украина требует полной компенсации и возвращение черных ящиков самолета.

      Іран
      Катастрофа возле Тегерана: основное / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Канада Коронавирус COVID-19 Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране МАУ авиация Новости Украины Новости политики
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