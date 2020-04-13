08:29
13 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Катастрофа МАУ біля Тегерана: розшифровку чорних скриньок тимчасово відклали

      - Читать новость на русском
      Розшифровку чорних скриньок збитого літака МАУ тимчасово відклали / dw.com

      Чорні скриньки збитого поблизу Тегерана літака МАУ наразі не розшифровуватимуть. Через пандемію коронавірусу у світі та карантинні обмеження аналіз бортових літописців відклали.

      Таке рішення прийняла Канада та ще кілька країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Про це повідомляє DW.

      Читайте також Катастрофа МАУ в Ірані: авіакомпанія виплатила частину компенсацій сім'ям жертв

      Прохання відкласти аналіз чорних скриньок скерували в Тегеран, оскільки розшифровку потрібно проводити в присутності експертів декількох країн,
      – йдеться в повідомленні.

      Рада Канади з безпеки транспорту повідомила, що Іран напередодні звернувся до зацікавлених сторін зі запитанням, коли в країну прибудуть фахівці, які допоможуть розшифрувати дані самописців. Канада відповіла, що досліджувати скриньки варто після зняття карантинних обмежень через коронавірус.

      Зверніть увагу! Нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ біля Тегераном. Він також похвалився тим, що причетних до трагедії людей не заарештували. У відповідь Україна заявила, що чекає негайних пояснень, чому винні досі на волі.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
      • Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
      • Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

      Іран
      Катастрофа біля Тегерана: основне / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Канада Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ авіація Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      12 квітня , 22:00 Китай заплатить за вірус, пандемія спише всі промахи та Чечня на замку: блоги тижня
      Блоги тижня
      12 квітня , 19:30 Вплив коронавірусу на демократію та як правильно утилізувати використану маску – відео тижня
      Марія Лелека