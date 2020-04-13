Катастрофа МАУ біля Тегерана: розшифровку чорних скриньок тимчасово відклали

Чорні скриньки збитого поблизу Тегерана літака МАУ наразі не розшифровуватимуть. Через пандемію коронавірусу у світі та карантинні обмеження аналіз бортових літописців відклали.

Таке рішення прийняла Канада та ще кілька країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Про це повідомляє DW.

Читайте також Катастрофа МАУ в Ірані: авіакомпанія виплатила частину компенсацій сім'ям жертв

Прохання відкласти аналіз чорних скриньок скерували в Тегеран, оскільки розшифровку потрібно проводити в присутності експертів декількох країн,

– йдеться в повідомленні.

Рада Канади з безпеки транспорту повідомила, що Іран напередодні звернувся до зацікавлених сторін зі запитанням, коли в країну прибудуть фахівці, які допоможуть розшифрувати дані самописців. Канада відповіла, що досліджувати скриньки варто після зняття карантинних обмежень через коронавірус.

Зверніть увагу! Нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ біля Тегераном. Він також похвалився тим, що причетних до трагедії людей не заарештували. У відповідь Україна заявила, що чекає негайних пояснень, чому винні досі на волі.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Загинули всі 176 людей , які перебували на борту літака (серед них 11 українців).

, які перебували на борту літака (серед них 11 українців). Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.



Катастрофа біля Тегерана: основне / Інфографіка 24 каналу