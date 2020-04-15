Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ

Іран надіслав Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння. В ньому вказана як причина катастрофи, так і вимога до України та родичів загиблих.

Документ передбачає, що українська влада та родини загиблих мають погодитися з "людською помилкою" як причиною катастрофи.

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В ньому також передбачено, що Україна і сім’ї загиблих не повинні ініціювати кримінальних справ і судових розглядів проти Ірану за умови виплату компенсації Тегераном й оприлюднення даних бортових самописців літака після їх аналізу.

Деталі відповідного меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака над Тегераном, запропонованого Іраном Україні, опублікувала іранська служба "Радіо Свобода".

В українському МЗС поки ніяк не відреагували на таку пропозицію.

Натомість експерт з авіаційного права Андрій Гук в коментарі "Радіо Свобода" відзначив декілька важливих моментів в цьому меморандумі, які можуть мати негативні наслідки:

Те, що Іран вказує на людську помилку як причину катастрофи, не означає, що Тегеран бере на себе відповідальність за те, що сталося.

У підготовленому Іраном документі не зазначено, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і строків їх реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння. Проєкт документа так і не дає чіткої відповіді, чи готовий Іран виплачувати компенсації сім’ям загиблих та авіаційній компанії, яка володіла літаком.

В такому разі Іран, якщо документ буде прийнятий, вважатиме розслідування "людської помилки", яка, можливо, призвела до трагедії, і всі відповідні судові процедури – внутрішньою справою, яку слід розслідувати виключно в Ірані.

Прийняття такого документа Україною може створити роз’єднаність між країнами, громадяни яких загинули в катастрофі.

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