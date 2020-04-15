Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ
Іран надіслав Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння. В ньому вказана як причина катастрофи, так і вимога до України та родичів загиблих.
Документ передбачає, що українська влада та родини загиблих мають погодитися з "людською помилкою" як причиною катастрофи.
Читайте також Катастрофа літака МАУ в Ірані: головне про трагедію
В ньому також передбачено, що Україна і сім’ї загиблих не повинні ініціювати кримінальних справ і судових розглядів проти Ірану за умови виплату компенсації Тегераном й оприлюднення даних бортових самописців літака після їх аналізу.
Деталі відповідного меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака над Тегераном, запропонованого Іраном Україні, опублікувала іранська служба "Радіо Свобода".
В українському МЗС поки ніяк не відреагували на таку пропозицію.
Натомість експерт з авіаційного права Андрій Гук в коментарі "Радіо Свобода" відзначив декілька важливих моментів в цьому меморандумі, які можуть мати негативні наслідки:
- Те, що Іран вказує на людську помилку як причину катастрофи, не означає, що Тегеран бере на себе відповідальність за те, що сталося.
- У підготовленому Іраном документі не зазначено, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і строків їх реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння. Проєкт документа так і не дає чіткої відповіді, чи готовий Іран виплачувати компенсації сім’ям загиблих та авіаційній компанії, яка володіла літаком.
- В такому разі Іран, якщо документ буде прийнятий, вважатиме розслідування "людської помилки", яка, можливо, призвела до трагедії, і всі відповідні судові процедури – внутрішньою справою, яку слід розслідувати виключно в Ірані.
- Прийняття такого документа Україною може створити роз’єднаність між країнами, громадяни яких загинули в катастрофі.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Український літак МАУ, що летів до Києва, був збитий поблизу Тегерана 8 січня.
- Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.
- Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" почала компенсаційні виплати сім'ям пасажирів, які загинули в авіакатастрофі літака Boeing 737 у Тегерані
- Влада Ірану пообіцяла надати дані з чорних скриньок, але їх розшифровку відклали.
- Кабмін виділив 3,3 мільйона гривень Міністерству оборони та Міністерству внутрішніх справ на відшкодування витрат, пов'язаних із ліквідацією наслідків авіакатастрофи МАУ в Ірані 8 січня 2020 року.
- Нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ під Тегераном. Він також похвалився тим, що причетних до трагедії людей не заарештували. У відповідь Україна заявила, що чекає негайних пояснень, чому винні досі на волі.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Аліменти у період карантину: чи можна не платити взагалі або платити меншесьогодні , 05:38
-
Масштабні пожежі в Чорнобильській зоні знищили 2 села: фотосьогодні , 09:16
-
Повільно і обережно: як світ починає виходити з жорсткого карантинусьогодні , 06:15
-
Я б заборонив і закрив усе, – Ляшко про діяльність церков у період карантинусьогодні , 09:11
-
Курс валют на 15 квітня: гривня знову почала падатисьогодні , 08:31
-
Курс валют напередодні Великодня: прогнозисьогодні , 09:04