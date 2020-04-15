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      Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ

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      Місце авіакатастрофи літака МАУ / IRNA

      Іран надіслав Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння. В ньому вказана як причина катастрофи, так і вимога до України та родичів загиблих.

      Документ передбачає, що українська влада та родини загиблих мають погодитися з "людською помилкою" як причиною катастрофи.

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      В ньому також передбачено, що Україна і сім’ї загиблих не повинні ініціювати кримінальних справ і судових розглядів проти Ірану за умови виплату компенсації Тегераном й оприлюднення даних бортових самописців літака після їх аналізу. 

      Деталі відповідного меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака над Тегераном, запропонованого Іраном Україні, опублікувала іранська служба "Радіо Свобода".

      В українському МЗС поки ніяк не відреагували на таку пропозицію.

      Натомість експерт з авіаційного права Андрій Гук в коментарі "Радіо Свобода" відзначив декілька важливих моментів в цьому меморандумі, які можуть мати негативні наслідки:

      • Те, що Іран вказує на людську помилку як причину катастрофи, не означає, що Тегеран бере на себе відповідальність за те, що сталося.
      • У підготовленому Іраном документі не зазначено, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і строків їх реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння. Проєкт документа так і не дає чіткої відповіді, чи готовий Іран виплачувати компенсації сім’ям загиблих та авіаційній компанії, яка володіла літаком.
      • В такому разі Іран, якщо документ буде прийнятий, вважатиме розслідування "людської помилки", яка, можливо, призвела до трагедії, і всі відповідні судові процедури – внутрішньою справою, яку слід розслідувати виключно в Ірані.
      • Прийняття такого документа Україною може створити роз’єднаність між країнами, громадяни яких загинули в катастрофі.

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України МЗС України Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані МАУ Новини політики
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