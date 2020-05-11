Иран вновь случайно ракетой убил десятки людей, на этот раз на корабле, – СМИ
Один иранский военный корабль обстрелял ракетами другой. По неофициальным данным местных СМИ, погибших – более двух десятков.
Неофициальные иранские новостные сайты и пользователи соцсетей в Иране, сообщает 24 канал, в ночь на 11 мая начали писать о том, что "творится что-то странное":
- Иранский фрегат Jamaran противокорабельной ракетой атаковал другое иранское судно – корвет Konarak.
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На борту пострадавшего корвета якобы было 40 человек. Сначала сообщалось, что все они погибли, однако позже уточнили, что известно о смерти 23 членов экипажа из 40.
Официальных сообщений от властей Ирана относительно инцидента пока нет.
В местных СМИ пишут, что ракету выпустили случайно из-за "человеческого фактора":
- Корвет Konarak, мол, имел задачу привести цель для фрегата Jamaran в заданную точку поражения, но оператор наведения ракеты на фрегате воспринял корвет как эту цель.
8 января 2020, напомним, произошла трагедия с самолетом МАУ, который иранцы – также якобы из-за человеческого фактора и случайности – сбили в небе у Тегерана. Тогда погибли 176 человек, среди которых и 11 украинцев.
Авиакатастрофа в Иране с украинским самолетом: коротко о трагедии / Инфографика 24 канала