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Иран вновь случайно ракетой убил десятки людей, на этот раз на корабле, – СМИ

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Иран вновь случайно ракетой убил десятки людей, – СМИ
Одно иранское судно обстреляло другое / Иллюстративное фото (pixabay)

Один иранский военный корабль обстрелял ракетами другой. По неофициальным данным местных СМИ, погибших – более двух десятков.

Неофициальные иранские новостные сайты и пользователи соцсетей в Иране, сообщает 24 канал, в ночь на 11 мая начали писать о том, что "творится что-то странное": 

  • Иранский фрегат Jamaran противокорабельной ракетой атаковал другое иранское судно – корвет Konarak.

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На борту пострадавшего корвета якобы было 40 человек. Сначала сообщалось, что все они погибли, однако позже уточнили, что известно о смерти 23 членов экипажа из 40.

Официальных сообщений от властей Ирана относительно инцидента пока нет. 

В местных СМИ пишут, что ракету выпустили случайно из-за "человеческого фактора":

  • Корвет Konarak, мол, имел задачу привести цель для фрегата Jamaran в заданную точку поражения, но оператор наведения ракеты на фрегате воспринял корвет как эту цель.

8 января 2020, напомним, произошла трагедия с самолетом МАУ, который иранцы – также якобы из-за человеческого фактора и случайности – сбили в небе у Тегерана. Тогда погибли 176 человек, среди которых и 11 украинцев.

Иран
Авиакатастрофа в Иране с украинским самолетом: коротко о трагедии / Инфографика 24 канала

Автор: Олесь Друкач
Теги: Ближний Восток Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Жертвы
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