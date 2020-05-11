Иран вновь случайно ракетой убил десятки людей, на этот раз на корабле, – СМИ

Один иранский военный корабль обстрелял ракетами другой. По неофициальным данным местных СМИ, погибших – более двух десятков.

Неофициальные иранские новостные сайты и пользователи соцсетей в Иране, сообщает 24 канал , в ночь на 11 мая начали писать о том, что "творится что-то странное":

Иранский фрегат Jamaran противокорабельной ракетой атаковал другое иранское судно – корвет Konarak.

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На борту пострадавшего корвета якобы было 40 человек. Сначала сообщалось, что все они погибли, однако позже уточнили, что известно о смерти 23 членов экипажа из 40.

Официальных сообщений от властей Ирана относительно инцидента пока нет.

Текущая информация: # Иранский эсминец Jamaran случайно поразил фрегат Konarak с ракетой в районе Jask.



Сообщалось, что во фрегате было более 40 человек и 22 тела были доставлены. pic.twitter.com/xhgs8yrrhp - GÖKTÜRK REPORT (@GokturkReport) 10 мая 2020 г.

В местных СМИ пишут, что ракету выпустили случайно из-за "человеческого фактора":

Корвет Konarak, мол, имел задачу привести цель для фрегата Jamaran в заданную точку поражения, но оператор наведения ракеты на фрегате воспринял корвет как эту цель.

Благодаря целевой ВМС фрегат # армии на Corvette # разрушитель / фрегат затонул долг направлены на дальность стрельбы придется перевозить ракеты эсминец # круиз на объективном тесте / после того, как фрегат цель была отделена, команда корабля Джамаран бросается и запускает крылатую ракету по цели

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8 января 2020, напомним, произошла трагедия с самолетом МАУ , который иранцы – также якобы из-за человеческого фактора и случайности – сбили в небе у Тегерана. Тогда погибли 176 человек, среди которых и 11 украинцев.