Іран знову випадково ракетою вбив десятки людей, цього разу на кораблі, – ЗМІ
Один іранський військовий корабель обстріляв ракетами інший. За неофіційними даними місцевих ЗМІ, загиблих – понад два десятки.
Неофіційні іранські новинні сайти та користувачі соцмереж в Ірані, повідомляє 24 канал, у ніч на 11 травня почали писати про те, що "коїться щось дивне":
- Іранський фрегат Jamaran протикорабельною ракетою атакував інше іранське судно – корвет Konarak.
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На борту постраждалого корвета начебто було 40 людей. Спершу повідомляли, що всі вони загинули, однак пізніше уточнили, що відомо про смерть 23 членів екіпажу з 40.
Офіційних повідомлень від влади Ірану щодо інциденту наразі немає.
У місцевих ЗМІ пишуть, що ракету випустили випадково через "людський фактор":
- Корвет Konarak, мовляв, мав завдання привести ціль для фрегата Jamaran у задану точку ураження, але оператор наведення ракети на фрегаті сприйняв корвет за цю ціль.
8 січня 2020 року, нагадаємо, сталася трагедія з літаком МАУ, який іранці – також начебто через людський фактор та випадковість – збили у небі біля Тегерана. Тоді загинули 176 людей, серед яких і 11 українців.
Авіакатастрофа в Ірані з українським літаком: коротко про трагедію / Інфографіка 24 каналу