Іран знову випадково ракетою вбив десятки людей, цього разу на кораблі, – ЗМІ

Один іранський військовий корабель обстріляв ракетами інший. За неофіційними даними місцевих ЗМІ, загиблих – понад два десятки.

Неофіційні іранські новинні сайти та користувачі соцмереж в Ірані, повідомляє 24 канал, у ніч на 11 травня почали писати про те, що "коїться щось дивне":

Іранський фрегат Jamaran протикорабельною ракетою атакував інше іранське судно – корвет Konarak.

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На борту постраждалого корвета начебто було 40 людей. Спершу повідомляли, що всі вони загинули, однак пізніше уточнили, що відомо про смерть 23 членів екіпажу з 40.

Офіційних повідомлень від влади Ірану щодо інциденту наразі немає.

Güncel Bilgi: #İran Jamaran muhribi, Jask bölgesindeki Konarak Fırkateynini bir füze ile yanlışlıkla vurdu.



Fırkateyn'de 40'dan fazla personelin olduğu ve 22'sinin cesedine ulaşıldığı bildirildi. pic.twitter.com/xHGs8YrrHP — GÖKTÜRK REPORT (@GokturkReport) May 10, 2020

У місцевих ЗМІ пишуть, що ракету випустили випадково через "людський фактор":

​Корвет Konarak, мовляв, мав завдання привести ціль для фрегата Jamaran у задану точку ураження, але оператор наведення ракети на фрегаті сприйняв корвет за цю ціль.

علت هدف گرفتن ناوچه نیروی دریایی #ارتش به دست ناوچه #جماران/ناوچه غرق شده وظیفه آوردن هدف در محدوده آتش را داشته تا ناو جماران موشک #کروز خود را روی آن هدف تست کند/پس از اینکه ناوچه از هدف جدا شد، فرماندهی ناو جماران عجله کرده و موشک کروز را سمت هدف شلیک می کند

۱/۳ pic.twitter.com/jPHEscc42T — NMAToday (@NMA_Today) May 10, 2020

8 січня 2020 року, нагадаємо, сталася трагедія з літаком МАУ, який іранці – також начебто через людський фактор та випадковість – збили у небі біля Тегерана. Тоді загинули 176 людей, серед яких і 11 українців.



Авіакатастрофа в Ірані з українським літаком: коротко про трагедію / Інфографіка 24 каналу