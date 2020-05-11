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Іран знову випадково ракетою вбив десятки людей, цього разу на кораблі, – ЗМІ

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Іран знову випадково ракетою вбив десятки людей, – ЗМІ
Одне іранське судно обстріляло інше / Ілюстративне фото (pixabay)

Один іранський військовий корабель обстріляв ракетами інший. За неофіційними даними місцевих ЗМІ, загиблих – понад два десятки.

Неофіційні іранські новинні сайти та користувачі соцмереж в Ірані, повідомляє 24 канал, у ніч на 11 травня почали писати про те, що "коїться щось дивне": 

  • Іранський фрегат Jamaran протикорабельною ракетою атакував інше іранське судно – корвет Konarak.

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На борту постраждалого корвета начебто було 40 людей. Спершу повідомляли, що всі вони загинули, однак пізніше уточнили, що відомо про смерть 23 членів екіпажу з 40.

Офіційних повідомлень від влади Ірану щодо інциденту наразі немає. 

У місцевих ЗМІ пишуть, що ракету випустили випадково через "людський фактор":

  • ​Корвет Konarak, мовляв, мав завдання привести ціль для фрегата Jamaran у задану точку ураження, але оператор наведення ракети на фрегаті сприйняв корвет за цю ціль.

8 січня 2020 року, нагадаємо, сталася трагедія з літаком МАУ, який іранці – також начебто через людський фактор та випадковість – збили у небі біля Тегерана. Тоді загинули 176 людей, серед яких і 11 українців.

Іран
Авіакатастрофа в Ірані з українським літаком: коротко про трагедію / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Близький Схід Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран Жертви
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