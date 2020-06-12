Иран попросил Францию помочь расшифровать черные ящики сбитого под Тегераном украинского самолета МАУ. В частности, они обратились во французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA).

Что известно о запросе Ирана относительно расшифровки черных ящиков самолета МАУ

Об этом сообщил представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш. По его словам, Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом в BEA. Об этом пишет издание Tehran Times.

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Фархад добавил, в вышеупомянутом документе говорится, что Иран должен направить на территорию BEA во Франции бортовые самописцы. Там черные ящики должны расшифровать в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ІКАО. Также Иран интересуется, есть ли у BEA возможность обеспечить последнее.

Комментарий французской стороны

Французское бюро утверждает, что пока не получало официального запроса.

Также здесь говорят, что они сейчас ведут переговоры с Ираном, Канадой и Украиной о предоставлении помощи.

Какие события этому предшествовали

Информационное агентство ISNA ранее сообщило, что Иран решил не отправлять в Украину черные ящики, а передать их другой стране. По данным журналистов, этой страной может быть Франция.

Впоследствии Иран сообщил IКАО, что отправит во Францию ​​черные ящики для расшифровки при условии согласия других стран, участвующих в расследовании.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное

Трагедия произошла 8 января 2020 года. Самолет Boeing вылетел рейсом 752 из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета, когда воздушное судно еще набирало высоту, оно было сбито.

В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Иран сначала выдвигал идею о том, что причиной аварии стали технические неисправности. Однако уже 9 января были опубликованы данные о том, что самолет могла сбить ракета, выпущенная иранской стороной. Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время как раз было обострение отношений с США , военные которых базировались в соседнем Ираке.

Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время как раз было , военные которых базировались в соседнем Ираке. Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

В этом деле были задержаны шесть подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала