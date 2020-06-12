Іран попросив Францію допомогти розшифрувати чорні скриньки збитого під Тегераном українського літака МАУ. Зокрема, вони звернулися до французького Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA).

Що відомо про запит Ірану щодо розшифровки чорних скриньок літака МАУ

Про це повідомив представник Ірану в Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) Фархад Парвареш. За його словами, Організація цивільної авіації Ірану нещодавно звернулася із запитом до BEA. Про це пише видання Tehran Times.

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Фархад додав, у вищезазначеному документі мовиться, що Іран має спрямувати на територію BEA у Франції бортові самописці. Там чорні скриньки мають розшифрувати за присутності представників інших причетних до питання країн і ІКАО. Також Іран цікавиться, чи BEA має можливість забезпечити останнє.

Коментар французької сторони

Французьке бюро переконує, що поки не отримувало офіційного запиту.

Також тут кажуть, що вони наразі ведуть перемовини з Іраном, Канадою та Україною про надання допомоги.

Які події цьому передували

Інформаційна агенція ISNA раніше повідомила, що Іран вирішив не відправляти в Україну чорні скриньки, а передати їх іншій країні. За даними журналістів, цією країною може бути Франція.

Згодом Іран повідомив ІКАО, що відправить до Франції чорні скриньки для розшифровки за умови згоди інших країн, що беруть участь в розслідуванні.

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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Літак Boeing вилетів рейсом 752 з Тегерану до Києва. Через декілька хвилин після зльоту, коли повітряне судно ще набирало висоту, воно було збито.

Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Іран спочатку висував ідею про те, що причиною аварії стали технічні несправності. Однак вже 9 січня були опубліковані дані про те, що літак могла збити ракета, випущена іранською стороною. Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США , військові яких базувалися в сусідньому Іраку.

Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було , військові яких базувалися в сусідньому Іраку. Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У цій справі було затримано шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу