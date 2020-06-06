Збиття літака МАУ: Іран майже закінчив розслідування без інформації з чорних скриньок
Влада Ірану заявляє, що розслідування у справі про збиття українського літака авіакомпанії МАУ над Тегераном, майже закінчене. При цьому "чорні скриньки" з літака поки ще не були розшифровані.
Заяву про те, що розслідування "майже закінчене", зробив заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд, передає Alarabiya.
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При цьому він підтвердив, що в Ірані ще не закінчили аналіз "чорних скриньок" літака. Саме цей крок залишився мало не останнім у проведенні розслідування. Однак Мохсен Бахарванд не вбачає в цьому проблем.
"Розслідування майже закінчено, і немає двозначності. Ми знаємо, що сталося. Ми не віримо, що чорні скриньки містять важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування", – переконаний іранський чиновник.
Що відомо про скандал з розшифровкою чорних скриньок
- Іранські ЗМІ раніше повідомили, що уряд Ірану може відправити чорні скриньки у Францію через "затримку з відповіддю від української сторони". Однак згодом посол Ірану в Україні сам спростував цю заяву.
- Однак через пів року після катастрофи Іран так і не віддав чорні скриньки з українського літака.
Коротко про авіакатастрофу літака МАУ
- Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак. Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.