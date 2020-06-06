Влада Ірану заявляє, що розслідування у справі про збиття українського літака авіакомпанії МАУ над Тегераном, майже закінчене. При цьому "чорні скриньки" з літака поки ще не були розшифровані.

Заяву про те, що розслідування "майже закінчене", зробив заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд, передає Alarabiya.

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При цьому він підтвердив, що в Ірані ще не закінчили аналіз "чорних скриньок" літака. Саме цей крок залишився мало не останнім у проведенні розслідування. Однак Мохсен Бахарванд не вбачає в цьому проблем.

"Розслідування майже закінчено, і немає двозначності. Ми знаємо, що сталося. Ми не віримо, що чорні скриньки містять важливу інформацію, яка буде корисна для нашого розслідування", – переконаний іранський чиновник.

Що відомо про скандал з розшифровкою чорних скриньок

Іранські ЗМІ раніше повідомили, що уряд Ірану може відправити чорні скриньки у Францію через "затримку з відповіддю від української сторони". Однак згодом посол Ірану в Україні сам спростував цю заяву.

Однак через пів року після катастрофи Іран так і не віддав чорні скриньки з українського літака.

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