Власти Ирана заявляют, что расследование по делу о сбитии украинского самолета авиакомпании МАУ над Тегераном почти закончено. При этом "черные ящики" с самолета пока еще не были расшифрованы.

Заявление о том, что расследование "почти закончено", сделал заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya.

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При этом он подтвердил, что в Иране еще не закончили анализ "черных ящиков" самолета. Именно этот шаг остался почти последним в проведении расследования. Однако Мохсен Бахарванд не видит в этом проблем.

"Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло. Мы не верим, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", – убежден иранский чиновник.

Что известно о скандале с расшифровкой черных ящиков

Иранские СМИ ранее сообщили, что правительство Ирана может отправить черные ящики во Францию ​​из-за "задержки с ответом от украинской стороны". Однако впоследствии посол Ирана в Украине сам опроверг это заявление.

Однако через полгода после катастрофы Иран так и не отдал черные ящики с украинского самолета.

Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ