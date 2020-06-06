Сбитие самолета МАУ: Иран почти закончил расследование без информации из черных ящиков
Власти Ирана заявляют, что расследование по делу о сбитии украинского самолета авиакомпании МАУ над Тегераном почти закончено. При этом "черные ящики" с самолета пока еще не были расшифрованы.
Заявление о том, что расследование "почти закончено", сделал заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Alarabiya.
Напомним Нашли виновного: в Иране назвали ответственного за сбитие самолета МАУ над Тегераном
При этом он подтвердил, что в Иране еще не закончили анализ "черных ящиков" самолета. Именно этот шаг остался почти последним в проведении расследования. Однако Мохсен Бахарванд не видит в этом проблем.
"Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло. Мы не верим, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", – убежден иранский чиновник.
Что известно о скандале с расшифровкой черных ящиков
- Иранские СМИ ранее сообщили, что правительство Ирана может отправить черные ящики во Францию из-за "задержки с ответом от украинской стороны". Однако впоследствии посол Ирана в Украине сам опроверг это заявление.
- Однако через полгода после катастрофы Иран так и не отдал черные ящики с украинского самолета.
Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ
- Трагедия произошла 8 января 2020 года. В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет. Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время именно было обострение отношений с США, военные которых базировались в соседнем Ираке.