Нашли виновного: в Иране назвали ответственного за сбитие самолета МАУ над Тегераном

Ответственным за сбитие украинского самолета в январе 2020 года является оператор ракетной системы. Он нарушил правила действий ведения огня "без получения приказа" в соответствующих условиях.

Эту информацию обнародовал бывший член парламента Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, генерала Амира Хатами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Садеки сообщил, что направил запрос главе иранского Минобороны еще 23 апреля, а ответ получил только накануне.

Махмуд Садеки отметил, что хотел получить от министра обороны Ирана разъяснения причин "отсутствия координации в нацсети противовоздушной обороны", что привело к пуску двух ракет по украинскому самолету.

Оператор ракетной системы обвиняется в том, что не общался с командным центром при пуске ракет. А полагался на "нечеткую информацию" от Минобороны Ирана, когда решил запускать ракеты.

4 апреля иранские чиновники заявили, что по делу о сбитии украинского лайнера задержан один человек, который находится под следствием.

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Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января.

Погибли 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных.

Украина требует полную компенсацию и возвращение черных ящиков самолета.



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала