Поиск справедливости: в МИД встретились с родственниками погибших в крушения самолета в Иране

Представители МИДА, Генпрокуратуры и Минюста провели видеовстречу с родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года. Близким рассказали о деталях расследования трагедии.

Украинская сторона пообещала всеми силами защищать права родственников жертв катастрофы. Об этом информирует прессслужба МИД Украины.

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Для нас эта трагедия является очень личным. Хочу вас заверить, что мы все вместе примем меры для установления правды, справедливости и привлечения виновных к ответственности, получения надлежащей репарации и компенсации,

– сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

Родным сообщили о ходе расследования. В частности, украинская сторона отметила необходимость получить черные ящики для расшифровки.

Надеемся, что иранская сторона перейдет от деклараций к практическим шагам и безотлагательно обеспечит выполнение требований международного права, в том числе расшифровку черных ящиков,

– подчеркнул Евгений Енин.

Где черные ящики с самолета МАУ

Сейчас Иран не отдает бортовых самописцев со сбитого самолета. Украинский МИД настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, черных ящиков до Украины. Уже после этого будет принято решение о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко