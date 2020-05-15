Поиск справедливости: в МИД встретились с родственниками погибших в крушения самолета в Иране
Представители МИДА, Генпрокуратуры и Минюста провели видеовстречу с родственниками погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года. Близким рассказали о деталях расследования трагедии.
Украинская сторона пообещала всеми силами защищать права родственников жертв катастрофы. Об этом информирует прессслужба МИД Украины.
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Для нас эта трагедия является очень личным. Хочу вас заверить, что мы все вместе примем меры для установления правды, справедливости и привлечения виновных к ответственности, получения надлежащей репарации и компенсации,
– сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.
Родным сообщили о ходе расследования. В частности, украинская сторона отметила необходимость получить черные ящики для расшифровки.
Надеемся, что иранская сторона перейдет от деклараций к практическим шагам и безотлагательно обеспечит выполнение требований международного права, в том числе расшифровку черных ящиков,
– подчеркнул Евгений Енин.
Где черные ящики с самолета МАУ
Сейчас Иран не отдает бортовых самописцев со сбитого самолета. Украинский МИД настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, черных ящиков до Украины. Уже после этого будет принято решение о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января.
- Погибли 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
- Президент Ирана Рухани попросил прощения и пообещал наказать виновных.
- Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.
- Недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ под Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали. Официальный Тегеран это заявление осудил.