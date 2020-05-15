Пошук справедливості: у МЗС зустрілись з родичами загиблих у авіатрощі літака МАУ в Ірані

Представники МЗС, Генпрокуратури та Мін'юсту провели відеозустріч з родичами заги,блих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року. Близьким розповіли про деталі розслідування трагедії.

Українська сторона пообіцяла усіма силами захищати права родичів жертв катастрофи. Про це інформує пресслужба МЗС України.

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Для нас ця трагедія є дуже особистою. Хочу вас запевнити, що ми всі разом вживатимемо заходів для встановлення правди, справедливості та притягнення винних до відповідальності, отримання належної репарації і компенсації,

– повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Рідним повідомили про перебіг розслідування. Зокрема, українська сторона наголосила на необхідності отримати чорні скриньки – для розшифровки.

Сподіваємося, що іранська сторона перейде від декларацій до практичних кроків та невідкладно забезпечить виконання вимог міжнародного права, у тому числі розшифровку чорних скриньок,

– підкреслив Євген Єнін.

Де чорні скриньки з літака МАУ

Наразі Іран не віддає бортових самописців зі збитого літака. Українське МЗС наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, чорних скриньок до України. Вже після цього буде ухвалене рішення щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули в авіатрощі.

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко