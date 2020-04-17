Пандемія ускладнює все, – Кулеба про вплив коронавірусу на розслідування катастрофи МАУ в Ірані
Пандемія коронавірусу у світі жодним чином не завадить розслідуванню причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Український літак збила ракета у небі над Іраном в січні 2020 року.
Як зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба у коментарі "Радіо Свобода", пандемія ускладнює все. Водночас дипломатія загалом зараз переживає особливий час, коли всі контакти перейшли в онлайн.
Важливо Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ
Але я би сказав, що суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає. Тобто все, що необхідно вирішити для досягнення мети, можна вирішити навіть у таких умовах,
– підкреслив міністр.
Зокрема в середу, 15 квітня, Кулеба з міністрами закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії провели телефонну конференцію, під час якої обговорили й це питання.
Зверніть увагу! Внаслідок катастрофи МАУ в Ірані найбільше загинуло громадян Канади, Швеції, Афганістану та Британії. Ці країни та Україна створили Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи
"Зійшлися на тому, що в жодному з ключових питань пандемія нам не стане на заваді. Десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань", – додав він.
Також очільник МЗС запевнив, що позиція України щодо розслідування катастрофи не змінилася. І офіційний Київ працює на результат, тісно співпрацюючи з колегами.
За його словами, мета залишається незмінною:
- встановлення справедливості,
- виплата компенсацій родинам,
- повне, незалежне та прозоре розслідування,
- відповідальність за збиття літака, згідно з нормами міжнародного права.
"Все це робиться задля того, щоб хоч якось допомогти родичам та близьким загиблих подолати той біль і те горе, в якому вони живуть вже сто днів. Бо вони заслуговують на справедливість. Я вас запевняю, що нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами", – резюмував Кулеба.
До теми Авіакатастрофі МАУ в Ірані 100 днів: 5 країн зробили спільну заяву
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.
- Нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ під Тегераном. Він також похвалився тим, що причетних до трагедії людей не заарештували.
- У відповідь Україна заявила, що чекає негайних пояснень, чому винні досі на волі.
Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу
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