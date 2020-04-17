Пандемія ускладнює все, – Кулеба про вплив коронавірусу на розслідування катастрофи МАУ в Ірані

Пандемія коронавірусу у світі жодним чином не завадить розслідуванню причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Український літак збила ракета у небі над Іраном в січні 2020 року.

Як зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба у коментарі "Радіо Свобода", пандемія ускладнює все. Водночас дипломатія загалом зараз переживає особливий час, коли всі контакти перейшли в онлайн.

Важливо Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ

Але я би сказав, що суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає. Тобто все, що необхідно вирішити для досягнення мети, можна вирішити навіть у таких умовах,

– підкреслив міністр.

Зокрема в середу, 15 квітня, Кулеба з міністрами закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії провели телефонну конференцію, під час якої обговорили й це питання.

Зверніть увагу! Внаслідок катастрофи МАУ в Ірані найбільше загинуло громадян Канади, Швеції, Афганістану та Британії. Ці країни та Україна створили Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи

"Зійшлися на тому, що в жодному з ключових питань пандемія нам не стане на заваді. Десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань", – додав він.

Також очільник МЗС запевнив, що позиція України щодо розслідування катастрофи не змінилася. І офіційний Київ працює на результат, тісно співпрацюючи з колегами.

За його словами, мета залишається незмінною:

встановлення справедливості,

виплата компенсацій родинам,

повне, незалежне та прозоре розслідування,

відповідальність за збиття літака, згідно з нормами міжнародного права.

"Все це робиться задля того, щоб хоч якось допомогти родичам та близьким загиблих подолати той біль і те горе, в якому вони живуть вже сто днів. Бо вони заслуговують на справедливість. Я вас запевняю, що нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами", – резюмував Кулеба.

До теми Авіакатастрофі МАУ в Ірані 100 днів: 5 країн зробили спільну заяву

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Загинули всі 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

Нещодавно іранський депутат Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ під Тегераном. Він також похвалився тим, що причетних до трагедії людей не заарештували.

У відповідь Україна заявила, що чекає негайних пояснень, чому винні досі на волі.



Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу