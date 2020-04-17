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      Пандемія ускладнює все, – Кулеба про вплив коронавірусу на розслідування катастрофи МАУ в Ірані

      -
      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Пандемія коронавірусу у світі жодним чином не завадить розслідуванню причин катастрофи літака авіакомпанії МАУ. Український літак збила ракета у небі над Іраном в січні 2020 року.

      Як зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба у коментарі "Радіо Свобода", пандемія ускладнює все. Водночас дипломатія загалом зараз переживає особливий час, коли всі контакти перейшли в онлайн.

      Важливо Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ

      Але я би сказав, що суттєво на переговори саме з цього питання вона не впливає. Тобто все, що необхідно вирішити для досягнення мети, можна вирішити навіть у таких умовах,
      – підкреслив міністр.

      Зокрема в середу, 15 квітня, Кулеба з міністрами закордонних справ Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії провели телефонну конференцію, під час якої обговорили й це питання.

      Зверніть увагу! Внаслідок катастрофи МАУ в Ірані найбільше загинуло громадян Канади, Швеції, Афганістану та Британії. Ці країни та Україна створили Міжнародну групу з координації допомоги жертвам катастрофи

      "Зійшлися на тому, що в жодному з ключових питань пандемія нам не стане на заваді. Десь просто доведеться придумати більш креативні способи вирішення логістичних завдань", – додав він.

      Також очільник МЗС запевнив, що позиція України щодо розслідування катастрофи не змінилася. І офіційний Київ працює на результат, тісно співпрацюючи з колегами.

      За його словами, мета залишається незмінною:

      • встановлення справедливості,
      • виплата компенсацій родинам,
      • повне, незалежне та прозоре розслідування,
      • відповідальність за збиття літака, згідно з нормами міжнародного права.

      "Все це робиться задля того, щоб хоч якось допомогти родичам та близьким загиблих подолати той біль і те горе, в якому вони живуть вже сто днів. Бо вони заслуговують на справедливість. Я вас запевняю, що нікому навіть на думку не може спасти якось зрадити цих людей чи діяти нескоординовано з іншими партнерами", – резюмував Кулеба.

      До теми Авіакатастрофі МАУ в Ірані 100 днів: 5 країн зробили спільну заяву

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: коротко


      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: МЗС України Коронавірус COVID-19 Микола Кулеба авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини України
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