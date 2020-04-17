Пандемия усложняет все, – Кулеба о влиянии коронавируса на расследование катастрофы МАУ в Иране
Пандемия коронавируса в мире никоим образом не помешает расследованию причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Украинский самолет сбила ракета в небе над Ираном в январе 2020 года.
Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии "Радио Свобода", пандемия усложняет все. В то же время дипломатия вообще переживает сейчас особое время, когда все контакты перешли в онлайн.
Важно Иран выдвинул Украине требования по сбитому самолету МАУ
Но я бы сказал, что существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет. То есть все, что необходимо решить для достижения цели, можно решить даже в таких условиях,
– подчеркнул министр.
В частности, в среду, 15 апреля, Кулеба с министрами иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели телефонную конференцию, во время которой обсудили и этот вопрос.
Обратите внимание! В результате катастрофы МАУ в Иране больше погибло граждан Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Эти страны и Украина создали Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы
"Сошлись на том, что в одном из ключевых вопросов пандемия нам не помешает. Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач", – добавил он.
Также глава МИД заверил, что позиция Украины по расследованию катастрофы не изменилась. И официальный Киев работает на результат, тесно сотрудничая с коллегами.
По его словам, цель остается неизменной:
- установление справедливости,
- выплата компенсаций семьям,
- полное, независимое и прозрачное расследование,
- ответственность за сбитие самолета, согласно нормам международного права.
"Все это делается для того, чтобы хоть как-то помочь родственникам и близким погибших преодолеть ту боль и то горе, в котором они живут уже сто дней. Потому что они заслуживают справедливости. Я вас уверяю, что никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать нескоординированно с другими партнерами", – резюмировал Кулеба.
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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января.
- Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.
- Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных.
- Украина требует полной компенсации и возвращения черных ящиков самолета.
- Недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ под Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали.
- В ответ Украина заявила, что ждет немедленных объяснений, почему виновные до сих пор на свободе.
Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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