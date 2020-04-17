Пандемия усложняет все, – Кулеба о влиянии коронавируса на расследование катастрофы МАУ в Иране

Пандемия коронавируса в мире никоим образом не помешает расследованию причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Украинский самолет сбила ракета в небе над Ираном в январе 2020 года.

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии "Радио Свобода", пандемия усложняет все. В то же время дипломатия вообще переживает сейчас особое время, когда все контакты перешли в онлайн.

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Но я бы сказал, что существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет. То есть все, что необходимо решить для достижения цели, можно решить даже в таких условиях,

– подчеркнул министр.

В частности, в среду, 15 апреля, Кулеба с министрами иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели телефонную конференцию, во время которой обсудили и этот вопрос.

Обратите внимание! В результате катастрофы МАУ в Иране больше погибло граждан Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Эти страны и Украина создали Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы

"Сошлись на том, что в одном из ключевых вопросов пандемия нам не помешает. Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач", – добавил он.

Также глава МИД заверил, что позиция Украины по расследованию катастрофы не изменилась. И официальный Киев работает на результат, тесно сотрудничая с коллегами.

По его словам, цель остается неизменной:

установление справедливости,



выплата компенсаций семьям,



полное, независимое и прозрачное расследование,



ответственность за сбитие самолета, согласно нормам международного права.

"Все это делается для того, чтобы хоть как-то помочь родственникам и близким погибших преодолеть ту боль и то горе, в котором они живут уже сто дней. Потому что они заслуживают справедливости. Я вас уверяю, что никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать нескоординированно с другими партнерами", – резюмировал Кулеба.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января.

Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами.

Президент Ирана Рухани извинился и пообещал наказать виновных.

Украина требует полной компенсации и возвращения черных ящиков самолета.

Недавно иранский депутат Хассан Норузи назвал "правильным" сбитие самолета МАУ под Тегераном. Он также похвастался тем, что причастных к трагедии людей не арестовали.

В ответ Украина заявила, что ждет немедленных объяснений, почему виновные до сих пор на свободе.



Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала