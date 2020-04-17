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      Пандемия усложняет все, – Кулеба о влиянии коронавируса на расследование катастрофы МАУ в Иране

      - Читати новину українською
      Дмитрий Кулеба / Пресс-служба Кабмина

      Пандемия коронавируса в мире никоим образом не помешает расследованию причин катастрофы самолета авиакомпании МАУ. Украинский самолет сбила ракета в небе над Ираном в январе 2020 года.

      Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба в комментарии "Радио Свобода", пандемия усложняет все. В то же время дипломатия вообще переживает сейчас особое время, когда все контакты перешли в онлайн.

      Важно Иран выдвинул Украине требования по сбитому самолету МАУ

      Но я бы сказал, что существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет. То есть все, что необходимо решить для достижения цели, можно решить даже в таких условиях,
      – подчеркнул министр.

      В частности, в среду, 15 апреля, Кулеба с министрами иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели телефонную конференцию, во время которой обсудили и этот вопрос.

      Обратите внимание! В результате катастрофы МАУ в Иране больше погибло граждан Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Эти страны и Украина создали Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы

      "Сошлись на том, что в одном из ключевых вопросов пандемия нам не помешает. Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач", – добавил он.

      Также глава МИД заверил, что позиция Украины по расследованию катастрофы не изменилась. И официальный Киев работает на результат, тесно сотрудничая с коллегами.

      По его словам, цель остается неизменной:

      • установление справедливости,
         
      • выплата компенсаций семьям,
         
      • полное, независимое и прозрачное расследование,
         
      • ответственность за сбитие самолета, согласно нормам международного права.

      "Все это делается для того, чтобы хоть как-то помочь родственникам и близким погибших преодолеть ту боль и то горе, в котором они живут уже сто дней. Потому что они заслуживают справедливости. Я вас уверяю, что никому даже в голову не может прийти как-то предать этих людей или действовать нескоординированно с другими партнерами", – резюмировал Кулеба.

      К теме Авиакатастрофе МАУ в Иране 100 дней: 5 стран сделали совместное заявление

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: коротко


      Что известно об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины МИД Украины Николай Кулеба авиация Авиакатастрофа МАУ в Иране
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