Авиакатастрофе МАУ в Иране 100 дней: 5 стран сделали совместное заявление
Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление по расследованию катастрофы самолета МАУ в небе над Ираном. Так, 16 апреля исполняется 100 дней с момента ужасного крушения, унесшего жизни 176 человек.
Текст совместного заявления 5 глав МИД стран, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе, обнародован на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
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Исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752. Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает работать сообща, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование,
– говорится в тексте.
В совместном заявлении пяти стран также говорится о том, что министры делают все, чтобы помочь семьям погибших и их близким "преодолеть горе, которое они в и дальше переживают".
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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
- Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
- Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
- Украина требует полной компенсации и возвращения черных ящиков самолета.
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