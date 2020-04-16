Авиакатастрофе МАУ в Иране 100 дней: 5 стран сделали совместное заявление

Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление по расследованию катастрофы самолета МАУ в небе над Ираном. Так, 16 апреля исполняется 100 дней с момента ужасного крушения, унесшего жизни 176 человек.

Текст совместного заявления 5 глав МИД стран, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе, обнародован на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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Исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752. Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает работать сообща, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование,

– говорится в тексте.

В совместном заявлении пяти стран также говорится о том, что министры делают все, чтобы помочь семьям погибших и их близким "преодолеть горе, которое они в и дальше переживают".

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