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      Авиакатастрофе МАУ в Иране 100 дней: 5 стран сделали совместное заявление

      - Читати новину українською
      Авиакатастрофе МАУ в Иране 100 дней / Getty images

      Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Великобритания опубликовали совместное заявление по расследованию катастрофы самолета МАУ в небе над Ираном. Так, 16 апреля исполняется 100 дней с момента ужасного крушения, унесшего жизни 176 человек.

      Текст совместного заявления 5 глав МИД стран, чьи граждане погибли в этой авиакатастрофе, обнародован на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

      Ранее Иран выдвинул Украине требования по сбитому самолету МАУ

      Исполняется 100 дней с момента трагедии рейса PS752. Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает работать сообща, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование,
      – говорится в тексте.

      В совместном заявлении пяти стран также говорится о том, что министры делают все, чтобы помочь семьям погибших и их близким "преодолеть горе, которое они в и дальше переживают".

      До этого В Иране назвали "правильным" решение сбить пассажирский самолет МАУ

      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное

      • Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился возле Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев).
      • Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.
      • Президент Ирана Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.
      • Украина требует полной компенсации и возвращения черных ящиков самолета.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Афганістан Канада Великобритания Швеция МИД Украины Катастрофа Жертвы Иран Авиакатастрофа МАУ в Иране
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