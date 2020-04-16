Авіакатастрофі МАУ в Ірані 100 днів: 5 країн зробили спільну заяву

Україна, Канада, Швеція, Афганістан та Великобританія опублікували спільну заяву стосовно розслідування катастрофи літака МАУ в небі над Іраном. Так, 16 квітня минає 100 днів з моменту жахливої авіатрощі, що забрала життя 176 людей.

Текст спільної заяви 5 глав МЗС країн, чиї громадяни загинули в цій авіакатастрофі, оприлюднений на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

Раніше Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ

Виповнюється 100 днів з моменту трагедії рейсу PS752. Користуючись нагодою, члени координаційної групи хотіли б запевнити родини та близьких жертв, що наша група міністрів продовжує спільно працювати, відстоюючи повну відповідальність, прозорість, справедливість і компенсації, а також повне, незалежне і прозоре розслідування,

– мовиться у тексті.

У спільній заяві п’яти країн також йдеться про те, що міністри роблять усе, аби допомогти родинам загиблих та їхнім близьким "подолати горе, яке вони надалі переживають".

До цього В Ірані назвали "правильним" рішення збити пасажирський літак МАУ

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне