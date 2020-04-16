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      Авіакатастрофі МАУ в Ірані 100 днів: 5 країн зробили спільну заяву

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      Авіакатастрофі МАУ в Ірані 100 днів / Getty images

      Україна, Канада, Швеція, Афганістан та Великобританія опублікували спільну заяву стосовно розслідування катастрофи літака МАУ в небі над Іраном. Так, 16 квітня минає 100 днів з моменту жахливої авіатрощі, що забрала життя 176 людей.

      Текст спільної заяви 5 глав МЗС країн, чиї громадяни загинули в цій авіакатастрофі, оприлюднений на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

      Раніше Іран висунув Україні вимоги щодо збитого літака МАУ

      Виповнюється 100 днів з моменту трагедії рейсу PS752. Користуючись нагодою, члени координаційної групи хотіли б запевнити родини та близьких жертв, що наша група міністрів продовжує спільно працювати, відстоюючи повну відповідальність, прозорість, справедливість і компенсації, а також повне, незалежне і прозоре розслідування,
      – мовиться у тексті.

      У спільній заяві п’яти країн також йдеться про те, що міністри роблять усе, аби допомогти родинам загиблих та їхнім близьким "подолати горе, яке вони надалі переживають".

      До цього В Ірані назвали "правильним" рішення збити пасажирський літак МАУ

      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне

      • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).
      • Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.
      • Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.
      • Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Афганістан Канада Велика Британія Швеція МЗС України Катастрофа Жертви Іран Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини політики
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