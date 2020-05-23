Знайшли винного: в Ірані назвали відповідального за збиття літака МАУ над Тегераном

Відповідальним за збиття українського літака в січні 2020 року є оператор ракетної системи. Він порушив правила дій ведення вогню "без отримання наказу" у відповідних умовах.

Цю інформацію оприлюднив колишній член парламенту Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, генерала Аміра Хатамі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Садекі повідомив, що надіслав запит главі іранського Міноборони ще 23 квітня, а відповідь отримав лише напередодні.

Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз'яснення причин "відсутності координації в нацмережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському літаку.

Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що не спілкувався з командним центром під час пуску ракет. А покладався на "нечітку інформацію" від Міноборони Ірану, коли вирішив запускати ракети.

4 квітня іранські посадовці заявили, що у справі про збиття українського лайнера затримана одна людина, яка перебуває під слідством.

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Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.

Загинули 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу