Знайшли винного: в Ірані назвали відповідального за збиття літака МАУ над Тегераном
Відповідальним за збиття українського літака в січні 2020 року є оператор ракетної системи. Він порушив правила дій ведення вогню "без отримання наказу" у відповідних умовах.
Цю інформацію оприлюднив колишній член парламенту Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, генерала Аміра Хатамі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Актуально Україна готова звернутися до Міжнародного суду ООН у справі збиття літака МАУ над Іраном
В чому звинувачують іранського військового
- Садекі повідомив, що надіслав запит главі іранського Міноборони ще 23 квітня, а відповідь отримав лише напередодні.
- Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз'яснення причин "відсутності координації в нацмережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському літаку.
- Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що не спілкувався з командним центром під час пуску ракет. А покладався на "нечітку інформацію" від Міноборони Ірану, коли вирішив запускати ракети.
- 4 квітня іранські посадовці заявили, що у справі про збиття українського лайнера затримана одна людина, яка перебуває під слідством.
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Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
- Загинули 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).
- Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
- Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
- Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.
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