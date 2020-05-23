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Знайшли винного: в Ірані назвали відповідального за збиття літака МАУ над Тегераном

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Назвали відповідального за збиття літака МАУ над Тегераном
Глава Міноборони Ірану Амір Хатамі / twitter.com/mod_russia

Відповідальним за збиття українського літака в січні 2020 року є оператор ракетної системи. Він порушив правила дій ведення вогню "без отримання наказу" у відповідних умовах.

Цю інформацію оприлюднив колишній член парламенту Махмуд Садекі з посиланням на отриману відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, генерала Аміра Хатамі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Актуально Україна готова звернутися до Міжнародного суду ООН у справі збиття літака МАУ над Іраном

В чому звинувачують іранського військового

  • Садекі повідомив, що надіслав запит главі іранського Міноборони ще 23 квітня, а відповідь отримав лише напередодні.
  • Махмуд Садекі зазначив, що хотів отримати від міністра оборони Ірану роз'яснення причин "відсутності координації в нацмережі протиповітряної оборони", що призвела до пуску двох ракет по українському літаку.
  • Оператор ракетної системи звинувачується в тому, що не спілкувався з командним центром під час пуску ракет. А покладався на "нечітку інформацію" від Міноборони Ірану, коли вирішив запускати ракети.
  • 4 квітня іранські посадовці заявили, що у справі про збиття українського лайнера затримана одна людина, яка перебуває під слідством.

До теми Пошук справедливості: у МЗС зустрілись з родичами загиблих у авіатрощі літака МАУ в Ірані

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне

  • Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня.
  • Загинули 176 людей, які перебували на борту літака (серед них 11 українців).
  • Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами.
  • Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.
  • Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

авіакатастрофа МАУ

Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу

Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Новини політики Розслідування авіація Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран
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