Україна готова звернутися до Міжнародного суду ООН у справі збиття літака МАУ над Іраном

Українська сторона готова звернутися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН, якщо переговори з Іраном щодо збитого літака МАУ не дадуть результатів.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в коментарі "Радіо Свобода".

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Станеться це за умови, якщо переговори щодо об'єктивного неупередженого розслідування та компенсацій сім'ям потерпілих, авіакомпанії та Україна закінчаться нічим.

"Якщо перемовини зайдуть в глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Йдеться не лише про Україну, йдеться про єдиний фронт держав Канади, Великої Британії, Швеції, Афганістану і України", – заявив Євген Єнін.

Ситуація з розшифровкою "чорних скриньок"

Євген Єнін також розповів про проблеми з розшифровкою "чорних скриньок". Поки що Іран так і не закінчив цей процес. При тому, що "країна, на території якої стався інцидент, має забезпечити негайну або розшифровку зазначених чорних скриньок, або передачу їх іншій, третій державі".

За словами Єніна, в Україні розглядають можливість проведення експертизи на території Франції. Хоча під час розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та його іранського колеги Мохаммада Джавада Заріфа, українське МЗС наполягало на доставці "чорних скриньок" до України, відповідно до Чиказької конвенції.

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