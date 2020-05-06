Тотальний контроль терором і підривна діяльність – все про Корпус вартових Ісламської Революції

Корпус вартових Ісламської Революції з'явився в Ірані після масштабних протестів 1979 року, які відомі світу під назвою Ісламська Революція. Тодішнього шаха Пахлаві скинули і на його місце прийшов Рухолла Хомейні, з якого і починається історія КВІР – унікального формування, яке, де-факто, сьогодні контролює весь Іран.

Катастрофа МАУ в Ірані

8 січня, 2020 рік, Іран. Із тегеранського аеропорту в небо підіймається Боїнг 737 україських авіаліній МАУ. Разом із екіпажем – на його борту 176 людей. Ще ніхто із них не здогадується, що до Києва вони так і не потраплять. За 3 хвилини усі загинуть. Відлетівши всього на 15 кілометрів від аеропорту, іранські сили ППО випустили по лайнеру 2 ракети. Системи "ТОР-М1" російського виробництва, на жаль, влучили в ціль. Боїнг розбився. Це стало найбільшою катастрофою по кількості загиблих за всю історію української авіації.

Деталі Катастрофа МАУ в Ірані: головне про трагедію

Спочатку в Ірані відповідальності на себе брати не хотіли. Мовляв, трагедія сталася через технічні несправності літака. Але через постійний тиск і розслідування винних таки знайшли – Корпус вартових Ісламської Революції (КВІР). Це саме їхні люди і засоби ППО побачили в українському Боїнгу "крилату ракету", і за офіційною версією Ірану, це саме їхня "людська помилка" стала причиною авіакатастрофи.

Збиття літака МАУ в Ірані / Фото Getty Images

Детальніше про збиття літака МАУ в Ірані – читайте тут.

Хто вони – Корпус вартових Ісламської Революції

КВІР з'явився в Ірані після масштабних протестів 1979 року, які відомі світу під назвою Ісламська Революція. Тодішнього шаха Пахлаві скинули і на його місце прийшов Рухолла Хомейні, з якого і починається історія КВІР – унікального формування, яке, де-факто, сьогодні контролює весь Іран.

Закон Ірану визначає КВІР як "Інститут, яким командує Верховний лідер, метою якого є захист Ісламської революції Ірану та його досягнень. КВІР поширюватиме ідеї Ісламської революції за межами країни і надаватиме допомогу армії у справах захисту незалежності, територіальної цілісності та ісламського республіканського устрою".

До Ісламської революції шах Пахлаві мав свою спецслужбу (SAVAK). Агенти контролювали людей і настрої суспільства шляхом терору. Про них ми вам уже розповідали у попередніх програмах.

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Після його втечі уже новий лідер країни аятолла Рухолла Хомейні створив своє відомство – КВІР. Спочатку це були революційні осередки, які підтримували радикальний ісламський рух. Хомейні організував їх в одну силу, яка мала би стати допоміжним крилом збройних сил Ірану. Але на ділі, КВІР перетворилися в вартових, які присікали будь-які прояви неповаги до ісламу. Тобто їхнім головним завданням став контроль за тим, щоб західна культура та ідеологія – не просочувалися в Іран.



Рухолла Мусаві Хомейні / Фото: gazeta-shqip

"Корпус Вартових Ісламської Революції був створений для збереження порядків революції. Щоб Сполучені Штати не змогли організувати контрперевороту або перевороту. Адже Ісламська революція в ті часи була дуже популярною. Її підтримали дуже багато молодих людей", – розповів один із дослідників Ірану.

Усі члени КВІР працювали на волонтерських засадах. Ще переповнені духом революції, молоді члени нового відомства були певні, що віддають належне Батьківщині. Всередині країни за наказом Верховного лідера Хомейні вони душили будь-які прояви опозиції чи інакомислення. Іранський лідер почав вкладати в них гроші, потрохи перетворюючи їх на потужне військове формування. Менше, ніж за 10 років воно стане потужнішим і прогресивнішим, ніж самі збройні сили країни.

Звичайно, вони були створені для захисту Хомені. Вони думали, що колишні агенти шаха доберуться до їхнього лідера і вб'ють. Поза цим, вони стали паралельним крилом іранської армії, все більше набираючись сили,

– пояснив журналіст Бабак Єктафар.

КВІР / Скриншоти

Війна з Іраком

22 вересня 1980 рік, Перська затока. Ірак вдерся до Ірану. Ірано-іракський кордон залило кров'ю. Лідер Іраку Саддам Хусейн мав територіальні претензії до сусіда. Та за ширмою насправді стояло бажання отримати контроль над нафтовими родовищами країни. У Тегерані це розуміли і миттєво відправили на захист регулярну армію. Разом із ними відправилися і підрозділи КВІР. Війна з Іраком стала ключовим фактором їхнього розвитку та успіху.

"Вони пішли на війну вмотивованими. І були набагато кращими, ніж іранська регулярна армія. Разом із військовими їм вдалося вибити Саддама Хусейна зі своєї території", – підкреслив дослідник Ірану.

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КВІР тримали оборону на кордоні, постійно отримували нове озброєння і фінансували підпільні угрупування всередині Іраку, які вели дестабілізаційну роботу в тилу. Війна з Іраком тривала довгих 8 років. За цей час Іран нажив собі немало ворогів у регіоні. Кожен хотів ласий шматок. Особливо Саудівська Аравія, яка вважала Тегеран своїм головним ворогом. Щоб уберегтися від можливих нападів, КВІР створив практично у кожній країні Близького Сходу підпільні угрупування.

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Фінансування КВІР

КВІР добре себе зарекомендували під час війни з Іраком. Іранський Верховний лідер зрозумів, що у таких, як вони, потрібно інвестувати і розвивати. Корпус Вартових тримав у своєму розпорядженні власну армію, флот, повітряні сили і навіть – керував ракетними дослідженнями Ірану. А крім того, у них була розвідка і потужне озброєння найрізноманітніших видів.

Іран витрачав на їхнє утримання 2/3 свого оборонного бюджету. На КВІР у 80-х працювало більше 125 тисяч осіб. Серед членів були люди найрізноманітніших професій. Навіть відділ пропаганди, який випускав приблизно 10 журналів різними мовами. Їх поширювали на сусідні країни, де висвітлювали переваги Ісламської революції у всій красі. Добралися навіть до радіо, де іранцям 24/7 в голови вбивали ідею ісламського фундаменталізму.

Після війни Корпус Вартових Ісламської Революції мав гроші і можливості для того, щоб змінювати країну. Вони займалися практично усіма процесами в Ірані. Починаючи від банального будівництва доріг. Уряд країни постійно підкидав їм різні контракти, щоб укріпити позиції КВІР,

– зазначив журналіст Бабак Єктафар.

Басідж і контроль всередині країни

Окрім пропаганди і армії, КВІР тримає на контролі Басідж. Це лояльні до уряду люди, які скоріше виступають як ополчення. Їх створили для контролю всередині країни. Члени Басідж душать будь-які повстання, опозиціонерів чи дисидентів. Виконують роль поліцейських. Їх навчають у спеціальних таборах, які розкидані по країні. Загалом в такому ополченні нараховується більше 5 мільйонів осіб. З них десятки тисяч загартованих бійців готових долучитися до рядів КВІР – свого роду резервний запас.

Басідж / Скриншоти

"КВІР використовують Басідж для підставних пропагандистських подій на підтримку режиму. Наприклад, коли Верховний лідер закликає до мітингу проти західних країн, Басідж перші з'являються на місці події. Вони заохочують інших або навіть примушують їх брати участь", – пише Radio Farda.

Кудс і підривна діяльність за кордоном

Все, що стосується контролю всередині країни – справа рук Басідж. А от для підривної діяльності за кордоном КВІР має окремий відділ. Він називається Кудс. Хомейні створив його для поширення Ісламської революції на Близькому Сході. Деякі дослідники вважають, що Ірак, побоюючись революції у своїй країні, і почав війну проти сусіда. Саме Кудс брали участь у тій війні і саме вони підтримують шиїтські організації і партії не тільки на Близькому Сході, а у всьому світі.

Сполучені Штати Америки офіційно визнають Корпус Вартових Ісламської Революції та їхній підрозділ "Кудс" – терористичними організаціями. Це вперше в історії Америки Вашингтон офіційно визнає військовий підрозділ іншої країни терористами,

​– заявив пояснив Державний секретар США Майк Помпео.

Кудс / Скриншоти

Штати визнали їх терористами тільки у 2019 році. А загалом ворожо їх сприймають у таких країнах як Ізраїль, Саудівська Аравія, Канада і Бахрейн. Для політичного керівництва Ірану, Кудс важливі тим, що з їхньою допомогою вони вступають у бій практично проти усіх країн на Близькому Сході, не втягуючи у це офіційний Тегеран. Білому дому така гра не до вподоби. Адже поки вони воюють, наприклад, у Сирії проти режиму Башара Асада, Кудс вставляють американцям палки у колеса і є потужною зброєю в руках сирійського диктатора. По-трохи влаштовуючи дестабілізаційну роботу в інших країнах, Іран спокійно продовжує існувати і поширювати ідею Ісламської Революції у своєму регіоні.

КВІР уже неодноразово доводили політичній верхівці Ірану свою компетентність і здатність реагувати на будь-яку ситуацію. Дійшло навіть до того, що політичні лідери прикривають їхню діяльність і допомагають навіть пробитися у політичну сферу країни,

– розповів журналіст Бабак Єктафар.

Хезболла

1982 року Ізраїль зайшов на територію Лівану. Опір чинили дрібні шиїтські осередки. Хомейні використав це на свою користь. Він надсилав їм зброю, гроші і військову підтримку. Відправлені туди загони Кудс, сформували із маленьких угрупувань одне. Але нереально потужне. Так з'явилася шиїтська парамілітарна ісламістська організація, а пізніше і партія – Хезболла. У багатьох країнах, як і сам КВІР Хезболлу теж вважають терористами. Кудс надавали і надають їм гроші, зброю і підтримують їхній політичний курс.

КВІР підтримував і прододовжує підтримувати такі терористичні організації як Хезболла, пакистанські джихадисти, ХАМАС і багато інших. Сполучені Штати уже давно визнали всіх їх терористичними угрупуваннями,

– зазначив Державний секретар США Майк Помпео.

Тримаючи на своєму контролі терористичні угрупування різних країн, КВІР може провертати практично будь-які підривні операції. Для цього у багатьох таких країнах, та й у самому Ірані, створені спеціальні навчальні полігони, де КВІР і Кудс тренують майбутніх солдатів і терористів. Фінансують вони це все із власного бюджету. Переважно тактика навчання одна – партизанський бій.



Навчання на полігонах / Скриншот

Такі бази і полігони почали з'являтися у різних країнах: Ємені, Сирії, Іраку, Лівані, Афганістані, Пакистані, Бахрейні і ще в багатьох інших. Їхня кількість постійно збільшується. Кудс об'єднують довкола себе все більше шиїтських угрупувань, готових вступити в бій у будь-якій точці, бідь-якої миті.

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