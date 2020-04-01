Виривали нігті, зуби та розривали рот: шокуючі методи іранської спецслужби SAVAK

У 1941 році Мохаммед Реза Пахлаві став шахом Ірану. Монархічний режим тривав уже 2,5 тисячі років, але для світу це стало ще тим видовищем. Пахлаві став ключовою персоною світової політики ХХ століття і останнім шахом країни. Все завдяки спецслужбі, яку він створив. Про кишенькових агентів шаха, яке спочатку утримувало владу, а потім відправило шаха у політичний нокаут – читайте далі.

Реформи Пахлаві

Мохаммед Реза Пахлаві після приходу до влади продовжив політику свого батька – реформування Ірану. Він намагався повернути країну в бік західної цивілізації. Нібито нічого складного в цьому не було, але на заваді стояло шиїтське духовенство, яке виступало за ісламський фундаменталізм.

Читайте також Афганська спецслужба, яка за наказами Москви вбивала тисячі людей: моторошні деталі

Основним противником шаха став радикально налаштований Рухолла Мусаві Хомейні.

"За кілька років Хомейні гучно про себе заявив. Під його керівництвом і впливом духовенство знизувало всіх, хто виступав за модернізацію Ірану. Духовний світ ліквідував кількох політиків і чиновників. Хомейні ж їх прикривав. Бо в Ірані скоїти убивство можна тільки за згоди вищого духовного керівництва. Цю верхівку втілював у собі Хомейні", – розповів іранський журналіст Амір Тахері.



Мохаммед Реза Пахлаві / Фото: ir.sputniknews.com

Називати його антагоністом у цій історії не варто. Бо й Пахлаві далеко не святий. Його реформи модеренізації Ірану передбачали:

вільний ринок землі;

рівні умови для жінок і чоловіків;

відкритий доступ до нафти іноземним компаніям.

Доступ США до нафти

Першим до чорного золота добралися британці та американці. З одного боку, вони викачували з Ірану всі соки. З іншого – економіка Тегерану росла. Побудувати кар'єру на нафті вирішив кандидат у прем'єри Мохаммед Мосаддик. Він виступив за націоналізацію нафти в країні піднявши тисячі іранців на протест проти політики шаха.



Рухолла Мусаві Хомейні / Фото: gazeta-shqip

Націоналізація нафти означала б розрив відносин із американцями і британцями. Як наслідок – падіння економіки. Шах Пахлаві зробив ставку на нафті, інвестував мільйони в розвиток енергетичних компаній і відповідно не міг допустити такого кроку. Саме тому він поїхав у Штати по допомогу.

У Вашингтоні запевнили, що Мосаддика втихомирять. Його згодом арештували, а щоб шах почувався у безпеці йому допомогли створити власну потужну армію. Все що треба Штатам – доступ до нафти.

Створення спецслужби SAVAK

"Американці постачали в Іран потужне озброєння. Навчали військових. Відсилали в країну своїх консультантів. В Ірані були кілька чиновників, які тільки говорили, що їм треба", – сказав опонент шахського режиму Бахман Ніруманд.

До теми Тестування ядерних бомб та найкривавіша операція: все про індійську спецслужбу RAW

Із модеренізацією армії, яка до речі стала найпотужнішою в регіоні, американці почали створювати іранську спецслужбу. Так почалася робота над SAVAK – Міністерством державної безпеки Ірану. Офіційно цього ніхто не визнавав.



SAVAK / Фото: скриншот з відео

Агентство мало стати потужним інструментом у шахських руках, тому людей ретельно відбирали, відправляли на навчання до Америки. Інвестували мільйони, щоб в кінцевому результаті отримати орган, який триматиме на контролі усю країну. Тих, кого наймали на роботу, не повідомляли ні про умови, ні про деталі, і навіть не казали на кого працюватимуть майбутні агенти.

Ну, ми думали, що це робота в офісі прем'єр-міністра країни. Чи хоча б в будівлі, яка належить до його офісу, – зазначив колишній член SAVAK Хассан Алі Абаді.

► Досягнення спецслужби вражали

Американські агенти і західні дослідники часто заявляли, що SAVAK був найефективнішим розвідувальним відомством у Перському регіоні того часу. Офіційно futynsd ще навіть не існувало, адже законопроєкт з'явився тільки у 1957 році, але вже у 1954 році вони знайшли і викорінили комуністичні осередки у лавах іранської армії. Агенти показували вражаючі результати. Їх вчили агенти ЦРУ, "Моссад" і навіть МІ6. Якби їх не навчали ці спецслужби, то за Іран взялось би КГБ.

У 1957 році в уряд країни надійшов документ із проханням шаха затвердити офіційно нове відомство. Так з'явився SAVAK.

За планом Пахлаві, відомство мало шпигувати за антиурядовими діячами, дисидентами, студентами, позицією і усіма, хто ніс загрозу режиму. Однак чомусь підозр це ні в кого не викликало.

Шокуючі методи у роботі спецслужби

Навчений агентами США, Британії та Ізраїлю SAVAK швидко перетворився в інструмент терору, який нещадно убивав всіх, хто заважав Пахлаві. Шах витрачав на спецслужбу величезні гроші. Агенти були його першою лінією оборони в боротьбі за реформування Ірану.

У SAVAK були гроші на все. Агентам ніколи не доводилося просити або чекати. Вони мали доступ до бюджету країни і брали гроші на автомобілі, будівлі, зброю. Вони мали все, що хотіли,

– зауважив колишній член спецслужби Аббас Наджафі.

Першим директором призначили Теймура Бахтіяра. Він віддано виконував будь-які накази шаха і цілком підтримував його політику.



Теймур Бахтіяр / Фото: скриншот з відео

Реформи проводилися, Іран ставав на ноги, однак страшною ціною. Всі, хто намагався хоч якось поставити під сумнів політику Пахлаві, миттєво опинялися в труні. Бахтіяр особисто стежив за цим. Під його керівництвом SAVAK душив людей, які мали іншу думку і опозицію. Якщо агенти дізнавалися про місце зустрічі опозиціонерів чи груп, що могли нести загрозу режиму, то будівля, у якій вони зустрічалися, одразу знищувалася разом із усіма присутніми в ній.

Як була організована робота агентів

SAVAK під керівництвом Бахтіяра складався із 9 відділів. Кожен із них мав чітко окреслені ролі. У тісній координації це допомогло спецслужбі залишатися секретною і до сьогоднішнього дня. Досі так і не відомо скільки людей працювали на відомство, який бюджет і які операції провертали агенти за межами Ірану.

За що відповідав кожен відділ спецслужби:

1 – вербування людей;

2 – підготовка військових;

3 – влада на місцях;

4 – внутрішня безпека;

5 – орієнтування на іноземців;

6 – фінанси;

7 – середній Схід;

8 – контррозвідка;

9 – організація роботи усіх інших директоратів.

Найбільше уваги приділяли 3 директорату, який відповідав за владу на місцях. На папері агенти диктували місцевим урядам політику. На ділі – пильно стежили за тим, щоб ніхто не відхилявся від шахської політики. У цей відділ вкладали ЦРУ, "Моссад" і Пахлаві особисто. Відділ виступав гарантом безпеки шаха і його родини. А головним призначили Парвіза Сабеті.

Цікаво Найвідоміша спецслужба світу – МІ6: чим вражає британська розвідка

Парвіз Сабеті часто був на телебаченні, прикриваючи криваву діяльність агентів SAVAK. Після чергових рейдів, катувань, затримань опозиціонерів чи розгону мітингів, він виступав із заявами? спрямованими на захист королівської сім'ї.

Він також стежив за тим, щоб усе що відбувається у стінах будівель спецслужби залишалося в секреті. Саме тому досі і не відомо, скільки людей закатували агенти. Хоча за даними різних організацій, в тому числі і Amnesty International, жертвами режиму стали від 100 до 380 тисяч людей.

"Реформи шаха, можливо, і мали шанси на успіх. Але міністри в його уряді не говорили йому про негаразди які відбувалися у країні. Це наслідок його диктатури. Репресії, кримінал, бідність у деяких верств населення – усе це призвело до знищення інтелектуальної еліти іранського суспільства", – зазначив перший президент Ірану Абольхасан Банісадр.



Абольхасан Банісадр / Фото: Радіо Свобода

Тут постаралися ЦРУ і "Моссад". Катування ув'язнених відбувалися за їхніми рекомендаціями, а також поєднали нацистські методики з іранською фантазією. У них було понад 50 способів вибити інформацію із полоненого. Після допитів лише одиницям вдавалося вижити.

Людям розривали рот і били струмом

Камери спеціально були розроблені у такий спосіб, щоб взимку= було максимально холодно, а влітку – спекотно. За всю історію її існування не зареєстровано жодного випадку втечі.

Вони зв'язували наші руки, а потім прив'язували позаду відро із піском. Воно так сильно тягнуло вниз, що здавалося руки просто вирве. Таку тактику вони застосували до кількох моїх товаришів,

– розповів активіст Ісламської революції Насролла Докухі.

А коли хотілося пити – відкривали полоненому рот і заливали кілька літрів води прямо у горлянку. І дуже щастило, якщо то був не окріп. Інколи підв'язували тяжку вагу і змушували стояти, били струмом, катували холодною водою чи виривали зуби і нігті. До того ж, далеко не хірургічними інструментами.



Людей катували у темних тюрмах / Фото: скриншот з відео

Із такими звірствами стикалися всі хто підтримував комунізм, революції, протести, виступав проти шахської політики чи намагався долучитися до заборонених у країні організацій.

Ми зв'язували їм руки за спиною. Змушували сідати і клали на плечі щось тяжке. Постійний тиск на шию, плечі і хребет змушував їх заговорити. Голова постійно була внизу, а розігнутися в такій позі було неможливо,

– сказав колишній слідчий спецслужби Алі Акба Декані.

Катували навіть жінок

Їх переважно шмагали батогами, виривали нігті або змушували безперервно бігати довкола в'язниці. Найвідомішою затриманою серед жінок була Аршраф Дегхані. Вона потрапила у в'язницю через те, що була членом комуністичної організації. Комунстів в Ірані ненавиділи, мабуть, більше, ніж опозиціонерів.



Аршраф Дегхані / Фото: скриншот з відео

За два роки у тюрмі вона на власній шкірі відчула практично всі методи катувань SAVAK. Утекти з Ірану їй вдалося тільки у 1973 році, після чого вона написала книгу про своє ув'язнення.

Реформування країни не вдалося. В намаганні зробити як краще, шах Пахлаві забезпечив себе спецслужбою, яка присікала будь-яку критику. Це призвело до залякування і знущання з простих людей. Іран був у страху. І коли він досяг своєї межі – в гру вступив новий гравець, який змінив вектор країни в кардинально протилежну сторону.

Дивіться випуск програми "Спецслужби" про агентів SAVAK: відео

У наступному випуску – Рухолла Мусаві Хомейні, духовний лідер країни, поява якого назавжди змінила Іран і призвела до революції.