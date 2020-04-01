Вырывали ногти, зубы и разрывали рот: шокирующие методы иранской спецслужбы SAVAK

В 1941 году Мохаммед Реза Пехлеви стал шахом Ирана. Монархический режим длился уже 2,5 тысячи лет, но для мира это стало еще тем зрелищем. Пехлеви стал ключевой персоной мировой политики ХХ века и последним шахом страны. Все благодаря спецслужбе, которую он создал. О карманных агентах шаха, которые сначала удерживали власть, а затем отправили шаха в политический нокаут – читайте дальше.

Реформы Пахлеви

Мохаммед Реза Пехлеви после прихода к власти продолжил политику своего отца – реформирования Ирана. Он пытался вернуть страну в сторону западной цивилизации. Якобы ничего сложного в этом не было, но на пути стояло шиитское духовенство, которое выступало за исламский фундаментализм.

Читайте также Афганская спецслужба, которая приказами Москвы убивала тысячи людей: жуткие детали

Основным противником шаха стал радикально настроенный Рухолла Мусави Хомейни.

"За несколько лет Хомейни громко о себе заявил. Под его руководством и влиянием духовенство уничтожало всех, кто выступал за модернизацию Ирана. Духовный мир ликвидировал нескольких политиков и чиновников. Хомейни же их прикрывал. Потому что в Иране совершить убийство можно только с согласия высшего духовного руководства. Эту верхушку воплощал в себе Хомейни", – рассказал иранский журналист Амир Тахери.



Мохаммед Реза Пехлеви / Фото: ir.sputniknews.com

Называть его антагонистом в этой истории не стоит. Ибо Пахлеви далеко не святой. Его реформы модеренизации Ирана предусматривали:

свободный рынок земли;

равные условия для женщин и мужчин;

открытый доступ к нефти иностранным компаниям.

Доступ США к нефти

Первым к черному золоту добрались британцы и американцы. С одной стороны, они выкачивали из Ирана все соки. С другой – экономика Тегерана росла. Построить карьеру на нефти решил кандидат в премьеры Мохаммед Мосаддык. Он выступил за национализацию нефти в стране подняв тысячи иранцев на протест против политики шаха.



Рухолла Мусави Хомейни / Фото: gazeta-shqip

Национализация нефти означала бы разрыв отношений с американцами и британцами. Как следствие – падение экономики. Шах Пахлеви сделал ставку на нефть, инвестировал миллионы в развитие энергетических компаний и соответственно не мог допустить такого шага. Именно поэтому он поехал в Штаты за помощью.

В Вашингтоне заверили, что Мосаддыка усмирят. Его впоследствии арестовали, а чтобы шах чувствовал себя в безопасности ему помогли создать собственную мощную армию. Все что нужно Штатам – доступ к нефти.

Создание спецслужбы SAVAK

"Американцы поставляли в Иран мощное вооружение. Учили военных. Отсылали в страну своих консультантов. В Иране были несколько чиновников, которые только говорили, что им надо", – сказал оппонент шахского режима Бахман Нируманд.

К теме Тестирование ядерных бомб и кровавая операция: все об индийской спецслужбе RAW

С модернизацией армии, которая кстати стала самой мощной в регионе, американцы начали создавать иранскую спецслужбу. Так началась работа над SAVAK – Министерством государственной безопасности Ирана. Официально этого никто не признавал.



SAVAK / Фото: скриншот с видео

Агентство должно было стать мощным инструментом в шахских руках, поэтому людей тщательно отбирали, отправляли на обучение в Америку. Инвестировали миллионы, чтобы в конечном итоге получить орган, который будет держать на контроле всю страну. Тех, кого нанимали на работу, не сообщали ни об условиях, ни о деталях, и даже не говорили на кого будут работать будущие агенты.

Ну, мы думали, что это работа в офисе премьер-министра страны. Или хотя бы в здании, которое относится к его офису, – отметил бывший член SAVAK Хассан Али Абади.

► Достижения спецслужбы поражали

Американские агенты и западные исследователи часто заявляли, что SAVAK был самым эффективным разведывательным ведомством в Персидском регионе того времени. Официально агентов еще даже не существовало, ведь законопроект появился только в 1957 году, но уже в 1954 году они нашли и искоренили коммунистические ячейки в рядах иранской армии. Агенты показывали впечатляющие результаты. Их учили агенты ЦРУ, "Моссад" и даже МИ6. Если бы их не учили эти спецслужбы, то за Иран взялось бы КГБ.

В 1957 году в правительство страны поступил документ с просьбой шаха утвердить официально новое ведомство. Так появился SAVAK.

По плану Пахлеви, ведомство должно шпионить за антиправительственными деятелями, диссидентами, студентами, оппозицией и всеми, кто нес угрозу режиму. Однако почему-то подозрений это ни у кого не вызвало.

Шокирующие методы в работе спецслужбы

Обученый агентами США, Великобритании и Израиля SAVAK быстро превратился в инструмент террора, который беспощадно убивал всех, кто мешал Пахлеви. Шах тратил на спецслужбу огромные деньги. Агенты были его первой линией обороны в борьбе за реформирование Ирана.

В SAVAK были деньги на все. Агентам никогда не приходилось просить или ждать. Они имели доступ к бюджету страны и брали деньги на автомобили, здания, оружие. Они имели все, что хотели,

– отметил бывший член спецслужбы Аббас Наджафи.

Первым директором был назначен Теймур Бахтияр. Он преданно выполнял любые приказы шаха и вполне поддерживал его политику.



Теймур Бахтияр / Фото: скриншот с видео

Реформы проводились, Иран становился на ноги, однако страшной ценой. Все, кто пытался хоть как-то поставить под сомнение политику Пахлеви, мгновенно оказывались в гробу. Бахтияр лично следил за этим. Под его руководством SAVAK душил людей, которые имели другое мнение и оппозицию. Если агенты узнавали о месте встречи оппозиционеров или групп, которые могли представлять угрозу режиму, то здание, в котором они встречались, сразу уничтожалась вместе со всеми присутствующими в ней.

Как была организована работа агентов

SAVAK под руководством Бахтияра состоял из 9 отделов. Каждый из них имел четко очерченные роли. В тесной координации это помогло спецслужбе оставаться секретной и до сегодняшнего дня. До сих пор так и не известно сколько людей работали на ведомство, какой бюджет и операции проворачивали агенты за пределами Ирана.

За что отвечал каждый отдел спецслужбы:

1 – вербовка людей;

2 – подготовка военных;

3 – власть на местах;

4 – внутренняя безопасность;

5 – ориентирование на иностранцев;

6 – финансы;

7 – средний Восток;

8 – контрразведка;

9 – организация работы всех директоратов.

Больше всего внимания уделяли 3 директорату, который отвечал за власть на местах. На бумаге агенты диктовали местным правительствам политику. На деле – пристально следили за тем, чтобы никто не отклонялся от шахской политики. В этот отдел вкладывали ЦРУ, "Моссад" и Пахлеви лично. Отдел выступал гарантом безопасности шаха и его семьи. А главным назначили Парвиза Сабети.

Интересно Самая известная спецслужба мира – МИ6: чем поражает британская разведка

Парвиз Сабети часто был на телевидении, прикрывая кровавую деятельность агентов SAVAK. После очередных рейдов, пыток, задержаний оппозиционеров или разгона митингов, он выступал с заявлениями, направленными на защиту королевской семьи.

Он также следил за тем, чтобы все, что происходит в стенах зданий спецслужбы оставалось в секрете. Именно поэтому до сих пор и не известно, сколько людей замучили агенты. Хотя по данным различных организаций, в том числе и Amnesty International, жертвами режима стали от 100 до 380 тысяч человек.

"Реформы шаха, возможно, и имели шансы на успех. Но министры в его правительстве не говорили ему о проблемах которые происходили в стране. Это следствие его диктатуры. Репрессии, криминал, бедность у некоторых слоев населения – все это привело к уничтожению интеллектуальной элиты иранского общества", – отметил первый президент Ирана Абольхасан Банисадр.



Абольхасан Банисадр / Фото: Радио Свобода

Здесь постарались ЦРУ и "Моссад". Пытки заключенных происходили по их рекомендациям, а также объединили нацистские методики с иранской фантазией. У них было более 50 способов выбить информацию из пленника. После допросов лишь единицам удавалось выжить.

Людям разрывали рот и били током

Камеры специально были разработаны таким образом, чтобы зимой было максимально холодно, а летом – жарко. За всю историю ее существования не зарегистрировано ни одного случая побега.

Они связывали наши руки, а затем привязывали сзади ведро с песком. Оно так сильно тянуло вниз, что казалось руки просто вырвет. Такую тактику они применили к нескольким моим товарищам,

– рассказал активист Исламской революции Насролла Докухи.

А когда хотелось пить – открывали пленному рот и заливали несколько литров воды прямо в горло. И очень везло, если это был не кипяток. Иногда подвязывали тяжелую вес и заставляли стоять, били током, пытали холодной водой или вырывали зубы и ногти. К тому же, далеко не хирургическими инструментами.



Людей пытали в темных тюрьмах / Фото: скриншот с видео

С такими зверствами сталкивались все, кто поддерживал коммунизм, революции, протесты, выступал против шахской политики пытался присоединиться к запрещенным в стране организациям.

Мы связывали им руки за спиной. Заставляли садиться и клали на плечи то тяжелое. Постоянное давление на шею, плечи и позвоночник заставлял их заговорить. Голова постоянно была внизу, а разогнуться в такой позе было невозможно,

– сказал бывший следователь спецслужбы Али Акба Декани.

Пытали даже женщин

Их преимущественно пороли плетьми, вырывали ногти или заставляли непрерывно бегать вокруг тюрьмы. Самой известной задержанной среди женщин была Аршраф Дегхани. Она попала в тюрьму из-за того, что была членом коммунистической организации. Коммунистов в Иране ненавидели, пожалуй, больше, чем оппозиционеров.



Аршраф Дегхани / Фото: скриншот с видео

За два года в тюрьме она на собственной шкуре почувствовала практически все методы пыток SAVAK. Убежать из Ирана ей удалось только в 1973 году, после чего она написала книгу о своем заключении.

Реформирование страны не удалось. В попытке сделать как лучше, шах Пахлеви обеспечил себя спецслужбой, которая пресекала любую критику. Это привело к запугиванию и издевательствам над простыми людьми. Иран был в смятении. И когда он достиг своего предела – в игру вступил новый игрок, который изменил вектор страны в кардинально противоположную сторону.

Смотрите выпуск программы "Спецслужбы" об агентах SAVAK: видео

В следующем выпуске – Хомейни, духовный лидер страны, появление которого навсегда изменило Иран и привело к революции.