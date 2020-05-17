Украина готова обратиться в Международный суд ООН в деле сбития самолета МАУ над Ираном

Украинская сторона готова обратиться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН, если переговоры с Ираном по сбитому самолету МАУ не дадут результатов.

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии "Радио Свобода".

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Произойдет это при условии, если переговоры относительно объективного беспристрастного расследования и компенсаций семьям пострадавших, авиакомпании и Украине закончатся ничем.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, речь идет про единый фронт государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", – заявил Евгений Енин.

Ситуация с расшифровкой "черных ящиков"

Евгений Енин также рассказал о проблемах с расшифровкой "черных ящиков". Пока Иран так и не закончил этот процесс. При том, что "страна, на территории которой произошел инцидент, должна обеспечить немедленную или расшифровку указанных черных ящиков, или передачу их другому, третьему государству".

По словам Енина, в Украине рассматривают возможность проведения экспертизы на территории Франции. Хотя во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и его иранского коллеги Мохаммада Джавада Зарифа, украинское МИД настаивало на доставке "черных ящиков" в Украину, согласно Чикагской конвенции.

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