МЗС наполягає, щоб Іран передав Україні чорні скриньки зі збитого літака МАУ

Українське МЗС наполягає на доставці бортових самописців збитого іранцями пасажирського літака МАУ до України. Влада Ірану засудила заяву свого депутата щодо "правильності збиття літака".

Українське МЗС наполягає на доставці, відповідно до Чиказької конвенції, чорних скриньок до України. Про це телефоном поговорили міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та його іранський колега Мохаммад Джавад Заріф, інформує пресслужба МЗС України.

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Вже після цього буде ухвалене рішення щодо місця їх розшифрування та дослідження за участі країн, громадяни яких загинули в авіатрощі.

Кулеба наголосив, що Україна планує співпрацювати з Іраном, аби винні у трагедії були покарані, а також родичам загиблих виплатили компенсації. Іранський міністр нагадав, що декілька осіб вже затримали на час проведення розслідування.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ Ірану запевнив, що заява одного з іранських парламентарів не відповідає дійсності і їй уже була надана правова оцінка.

5 квітня член комісії з питань юстиції парламенту Ірану і депутат Хассан Норузі повідомив, що рішення військових збити український пасажирський літак в небі над Тегераном було правильним. Він навіть похвалився тим, що причетних до цього людей не заарештували.

Проти Хасана Норузі порушили кримінальну справу за "поширення брехні".

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців).

Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.

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Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу