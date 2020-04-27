МИД настаивает, чтобы Иран передал Украине черные ящики со сбитого самолета МАУ

Украинский МИД настаивает на доставке бортовых самописцев сбитого иранцами пассажирского самолета МАУ в Украину. Власти Ирана осудили заявление своего депутата насчет "правильности сбивания самолета".

Украинский МИД настаивает на доставке, согласно Чикагской конвенции, черных ящиков в Украину. Об этом по телефону поговорили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зарифе, информирует пресс-служба МИД Украины.

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Уже после этого будет принято решение о месте их расшифровки и исследования с участием стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Кулеба отметил, что Украина планирует сотрудничать с Ираном, чтобы виновные в трагедии были наказаны, а также родственникам погибших выплатили компенсации. Иранский министр напомнил, что несколько человек уже задержали на время проведения расследования.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Ирана заверил, что заявление одного из иранских парламентариев не соответствует действительности и ему уже была дана правовая оценка. 5 апреля член комиссии по вопросам юстиции и депутат парламента Ирана Хассан Норузи сообщил, что решение военных сбить украинский пассажирский самолет в небе над Тегераном было правильным. Он даже похвастался тем, что причастных к этому людей не арестовали. Против Хасана Норузи возбудили уголовное дело за "распространение лжи".

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вблизи Тегерана 8 января. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета (среди них 11 украинцев).

Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Ответственность за содеянное взял на себя Корпус стражей исламской революции.

Президент Ирана Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и пообещал наказать виновных.

Украина требует полной компенсации и возврата черных ящиков самолета.​



Катастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала