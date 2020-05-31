Минуло вже чотири місяці з моменту збиття українського літака МАУ в Ірані. Однак Іран досі не передав чорні скриньки Україні.

Водночас важливі для розслідування чорні скриньки можуть відправити у Францію. Про це повідомляє іранське видання ISNA.

Важливо МЗС наполягає, щоб Іран передав Україні чорні скриньки зі збитого літака МАУ

Іранський уряд можу піти на такий крок через затримку з відповіддю української сторони.

У відповідь на затримку української сторони Іран, швидше за все, відправить чорний ящик українського літака до Франції,

– мовиться у повідомленні.

Все, що відомо про передачу чорних скриньок

Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф. Саме вони можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. На нього записуються, з одного боку, всі важливі дані про політ, а з іншого – розмови в кабіні пілота.

Для розшифрування вмісту чорної скриньки у всьому світі є лише кілька спеціалізованих місць. Не в кожному такому центрі є можливість досліджувати усі моделі бортових самописців. На жаль, в Україні немає обладнання для розшифровки чорних скриньок.

Аналіз чорних скриньок літака МАУ відклали у квітні через пандемії коронавірусу. При цьому уряд Ірану направив у Міністерство закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння. Він зобов'язує Україну і сім'ї загиблих відмовитися від права подавати в суд у справі про авіакатастрофу літака МАУ в Тегерані.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: головне

Літак української авіакомпанії МАУ збили іранськими військовими вранці 8 січня під час зльоту з аеропорту Тегерана. Тоді загинули всі 176 осіб, які перебували на борту літака.

Відповідальність за катастрофу взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. В Ірані назвали оператора ракетної системи винним у катастрофі.

Президент Ірану Рухані попросив вибачення та пообіцяв покарати винних.

Україна вимагає повної компенсації та повернення чорних скриньок літака.



Катастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу