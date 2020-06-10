Влада Ірану заявила про готовність провести перемовини з Україною у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом України в Ісламській Республіці Іран Сергієм Бурдиляком. Слова дипломата передає іранське інформаційне агенство IRNA.

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"Іран готовий в будь-який час та в будь-якому місці провести переговори з українською стороною, щоб якнайшвидше розв'язати питання чорних скриньок, виплатити компенсацію сім'ям жертв та інші питання, пов'язані з цією трагічною подією", – заявив Мохсен Бахарванд.

Український посол пообіцяв донести цю інформацію до української влади.

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