Збиття літака МАУ: в Ірані зробили заяву щодо чорних скриньок та виплати компенсацій
Влада Ірану заявила про готовність провести перемовини з Україною у справі про збиття літака авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Мохсен Бахарванд під час зустрічі з надзвичайним і повноважним послом України в Ісламській Республіці Іран Сергієм Бурдиляком. Слова дипломата передає іранське інформаційне агенство IRNA.
До слова Збиття українського літака МАУ в Ірані: влада країни повідомляє про шістьох підозрюваних
"Іран готовий в будь-який час та в будь-якому місці провести переговори з українською стороною, щоб якнайшвидше розв'язати питання чорних скриньок, виплатити компенсацію сім'ям жертв та інші питання, пов'язані з цією трагічною подією", – заявив Мохсен Бахарванд.
Український посол пообіцяв донести цю інформацію до української влади.
Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані: головне
- Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Літак Boeing вилетів рейсом 752 з Тегерану до Києва. Через декілька хвилин після зльоту, коли повітряне судно ще набирало висоту, воно було збите.
- Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Іран спочатку висував ідею про те, що причиною аварії стали технічні несправності. Однак вже 9 січня були опубліковані дані про те, що літак могла збити ракета, випущена іранською стороною. Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.
- Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- Іран поки не закінчив розшифровку чорних скриньок, хоча заявляє про те, що розслідування майже закінчено.
- У цій справі було затримано шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.