В Ірані триває розслідування справи про авіакатастрофу українського літака компанії МАУ в небі над Тегераном 8 січня. У цій справі є шість підозрюваних.

Інформацію про затримання шістьох підозрюваних озвучив представник судової влади Голамхосейн Есмаілі, повідомляє іранське інформаційне агенство IRNA.

До слова Збиття літака МАУ: Іран майже закінчив розслідування без інформації з чорних скриньок

Однак він додав, що троє підозрюваних згодом були звільнені під заставу, а троє інший перебувають під вартою.

Хто саме серед підозрюваних – не повідомляється.

Коротко про авіакатастрофу літака МАУ