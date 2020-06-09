Збиття українського літака МАУ в Ірані: влада країни повідомляє про шістьох підозрюваних
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В Ірані триває розслідування справи про авіакатастрофу українського літака компанії МАУ в небі над Тегераном 8 січня. У цій справі є шість підозрюваних.
Інформацію про затримання шістьох підозрюваних озвучив представник судової влади Голамхосейн Есмаілі, повідомляє іранське інформаційне агенство IRNA.
До слова Збиття літака МАУ: Іран майже закінчив розслідування без інформації з чорних скриньок
Однак він додав, що троє підозрюваних згодом були звільнені під заставу, а троє інший перебувають під вартою.
Хто саме серед підозрюваних – не повідомляється.
Коротко про авіакатастрофу літака МАУ
- Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак. Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинах загиблих та авіакомпанії.