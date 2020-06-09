В Иране ведется расследование дела об авиакатастрофе украинского самолета компании МАУ в небе над Тегераном 8 января. В этом деле есть шесть подозреваемых.

Информацию о задержании шестерых подозреваемых озвучил представитель судебной власти Голамхосейн Есмаили, сообщает иранское информационное агентство IRNA.

К слову Сбитие самолета МАУ: Иран почти закончил расследование без информации из черных ящиков

Однако он добавил, что трое подозреваемых впоследствии были освобождены под залог, а трое находятся под стражей.

Кто именно среди подозреваемых – не сообщается.

Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ