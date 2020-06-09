Сбитие украинского самолета МАУ в Иране: власти страны сообщают о шести подозреваемых
В Иране ведется расследование дела об авиакатастрофе украинского самолета компании МАУ в небе над Тегераном 8 января. В этом деле есть шесть подозреваемых.
Информацию о задержании шестерых подозреваемых озвучил представитель судебной власти Голамхосейн Есмаили, сообщает иранское информационное агентство IRNA.
К слову Сбитие самолета МАУ: Иран почти закончил расследование без информации из черных ящиков
Однако он добавил, что трое подозреваемых впоследствии были освобождены под залог, а трое находятся под стражей.
Кто именно среди подозреваемых – не сообщается.
Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ
- Трагедия произошла 8 января 2020 года. В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет. Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время было обострение отношений с США, военные которых базировались в соседнем Ираке.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.