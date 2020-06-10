Власти Ирана заявили о готовности провести переговоры с Украиной по делу о сбитии самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком. Слова дипломата передает иранское информационное агентство IRNA.

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"Иран готов в любое время и в любом месте провести переговоры с украинской стороной, чтобы как можно быстрее решить вопрос черных ящиков, выплатить компенсацию семьям жертв и другие вопросы, связанные с этим трагическим событием", – заявил Мохсен Бахарванд.

Украинский посол пообещал донести эту информацию до украинской власти.

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