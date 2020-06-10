Сбитие самолета МАУ: в Иране сделали заявление о черных ящиках и выплатах компенсаций
Власти Ирана заявили о готовности провести переговоры с Украиной по делу о сбитии самолета авиакомпании МАУ в небе над Тегераном.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Украины в Исламской Республике Иран Сергеем Бурдиляком. Слова дипломата передает иранское информационное агентство IRNA.
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"Иран готов в любое время и в любом месте провести переговоры с украинской стороной, чтобы как можно быстрее решить вопрос черных ящиков, выплатить компенсацию семьям жертв и другие вопросы, связанные с этим трагическим событием", – заявил Мохсен Бахарванд.
Украинский посол пообещал донести эту информацию до украинской власти.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: главное
- Трагедия произошла 8 января 2020 года. Самолет Boeing вылетел рейсом 752 из Тегерана в Киев. Через несколько минут после взлета, когда воздушное судно еще набирало высоту, оно было сбито.
- В результате падения самолета погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Иран сначала выдвигал идею о том, что причиной аварии стали технические неисправности. Однако уже 9 января были опубликованы данные о том, что самолет могла сбить ракета, выпущенная иранской стороной. Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время как раз было обострение отношений с США, военные которых базировались в соседнем Ираке.
- Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- Иран пока не закончил расшифровку черных ящиков, хотя заявляет о том, что расследование почти закончено.
- В этом деле были задержаны шесть подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.