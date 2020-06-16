Україні повернули лише невелику частину особистих речей людей, які загинули у катастрофі МАУ в Ірані. Деякі речі потрапляли в розпорядження місцевих. Таке ставлення може свідчити або про недбальство з боку Ірану, або на спроби керівництва держави приховати реальні причини катастрофи. Зокрема, телефон одного з загиблих невідомі особи намагалися розблокувати.

Про це в інтерв’ю 24 каналу розповів партнер Ario Law Firm, адвокат Євген Грушовець, який представляє інтереси декількох сімей загиблих в авіакатастрофі літака МАУ.

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"Під час розслідування таких катастроф для встановлення істини завжди необхідно оглядати місце події. Тобто – місце падіння літака. Представників української пошуково-рятувальної групи туди не допустили відразу. Рештки літака оглядались в іншому місці, куди їх перевезла влада Ірану", – зауважив він.

Грушовець додав: на місці катастрофи спочатку взагалі перебували чужі люди, вони спокійно собі ходили та підбирали якісь речі. За словами адвоката, сліди катастрофи дають багато відповідей на питання. Наприклад, виходячи з того, як розташовані уламки на місці аварії, можна встановити, з якою швидкістю падав літак.

З документів та речових доказів, з особистих речей загиблих – можна зрозуміти, за яких обставин було скоєно злочин: чи він був навмисним, чи це була якась недбалість. Втім, Іран не надав можливості зробити такий огляд.

Ба більше – з речей загиблих Україні віддали лише невелику частину. Ще одна вражаюча деталь: телефон одного із загиблих в Ірані намагалися розблокувати.

За кілька днів після падіння надходила інформація, що хтось намагався розблокувати телефон, який належав одному із загиблих. Я представляю його інтереси,

– повідомив Грушовець.

За його словами, цей факт говорить про те, що або цивільне населення знайшло техніку і намагалось нею скористатись, або це робив хтось інший з представників влади.

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