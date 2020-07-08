Украинская сторона никак не может начать переговоры с Ираном о компенсации родственникам погибших пассажиров самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном. В Иране во всякий способ игнорируют этот вопрос.

О проблемах в переговорах с Ираном рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью BBC News Украина. По его словам, несмотря на заявления официального Тегерана о готовности выплатить компенсацию семьям погибших, переговоры между Украиной и Ираном так и не начались.

К слову Сколько времени понадобится для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ над Ираном

Енин рассказал, что как только Иран заявил о готовности обсудить этот вопрос, МИД Украины сразу отправил ноту с предложением начать эти переговоры. Однако в ответ приходил отказ. 7 июля Иран в очередной раз отказался от переговоров. Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-либо суммах компенсации.

"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, во внимание берутся абсолютно все обстоятельства дела", – отметил дипломат.

Поэтому пока все зависит от политической воли иранской стороны.

Обратится ли Украина в Международный суд ООН

Среди вероятных вариантов, если Иран не согласится выплатить компенсацию родственникам погибших, является иск в Международный суд ООН. Однако пока этот вариант в МИД не рассматривают, заверил Енин.

"На сегодняшний момент обращение в международный суд ООН не рассматривается. Есть соответствующий алгоритм и обращение в суд является крайним средством защиты наших интересов. Я очень хотел бы верить, что мы достигнем результатов во внесудебном порядке с иранской стороной", – сказал дипломат.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 во время вылета из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Сначала Иран пытался скрыть свою вину в сбитии пассажирского самолета. Он отрицал свою вину, выдвигая версии о поломке самолета или ошибке экипажа.

Однако вскоре были опубликованы данные, свидетельствовавшие о том, что самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными. В то время в стране были напряженные отношения с США – иранцы обстреляли американские военные базы в Ираке, и ожидали обратный огонь.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

Иран всячески затягивает расследование дела. "Черные ящики" пока не были переданы на исследование. Решение об этом постоянно переносилось. Бортовые самописцы должны доставить во Францию 20 июля.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.



Кратко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала