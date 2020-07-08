Иран не идет на переговоры с Украиной по компенсациям родственникам авиакатастрофы самолета МАУ
Украинская сторона никак не может начать переговоры с Ираном о компенсации родственникам погибших пассажиров самолета авиакомпании МАУ, который сбили в небе над Тегераном. В Иране во всякий способ игнорируют этот вопрос.
О проблемах в переговорах с Ираном рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью BBC News Украина. По его словам, несмотря на заявления официального Тегерана о готовности выплатить компенсацию семьям погибших, переговоры между Украиной и Ираном так и не начались.
К слову Сколько времени понадобится для расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета МАУ над Ираном
Енин рассказал, что как только Иран заявил о готовности обсудить этот вопрос, МИД Украины сразу отправил ноту с предложением начать эти переговоры. Однако в ответ приходил отказ. 7 июля Иран в очередной раз отказался от переговоров. Именно поэтому, по его словам, пока рано говорить о каких-либо суммах компенсации.
"Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, во внимание берутся абсолютно все обстоятельства дела", – отметил дипломат.
Поэтому пока все зависит от политической воли иранской стороны.
Обратится ли Украина в Международный суд ООН
Среди вероятных вариантов, если Иран не согласится выплатить компенсацию родственникам погибших, является иск в Международный суд ООН. Однако пока этот вариант в МИД не рассматривают, заверил Енин.
"На сегодняшний момент обращение в международный суд ООН не рассматривается. Есть соответствующий алгоритм и обращение в суд является крайним средством защиты наших интересов. Я очень хотел бы верить, что мы достигнем результатов во внесудебном порядке с иранской стороной", – сказал дипломат.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 во время вылета из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Сначала Иран пытался скрыть свою вину в сбитии пассажирского самолета. Он отрицал свою вину, выдвигая версии о поломке самолета или ошибке экипажа.
- Однако вскоре были опубликованы данные, свидетельствовавшие о том, что самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными. В то время в стране были напряженные отношения с США – иранцы обстреляли американские военные базы в Ираке, и ожидали обратный огонь.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- Иран всячески затягивает расследование дела. "Черные ящики" пока не были переданы на исследование. Решение об этом постоянно переносилось. Бортовые самописцы должны доставить во Францию 20 июля.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
Кратко об авиакатастрофе самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала