Компенсація родичам жертв катастрофи літака МАУ в Ірану: є успіх у переговорах
Іран повинен виплатити компенсації сім'ям загиблих зі збитого ракетами літака МАУ. Такі результати переговорів між іранською стороною та представниками країн, громадяни яких загинули у авіатрощі.
Яка сума компенсації – поки невідомо
Наразі розмір компенсацій – невідомий. Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анна Лінд, інформують Arab News.
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Ми підписали угоду про взаєморозуміння, і тепер ми будемо вести переговори з Іраном про відшкодування, компенсації найближчим родичам жертв,
– сказала Лінд.
Чорні скриньки надіслали до Франції
Зазначимо, що нещодавно Іран відправив бортові самописці зі збитого в Ірані літака МАУ до Франції. На місце призначення вони прибудуть 20 липня. Україні вже надіслали запрошення, аби українські експерти взяли участь у розшифруванні.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020.
- Одразу після вильоту з аеропорту літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.