Іран повинен виплатити компенсації сім'ям загиблих зі збитого ракетами літака МАУ. Такі результати переговорів між іранською стороною та представниками країн, громадяни яких загинули у авіатрощі.

Яка сума компенсації – поки невідомо

Наразі розмір компенсацій – невідомий. Про це повідомила міністр закордонних справ Швеції Анна Лінд, інформують Arab News.

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Ми підписали угоду про взаєморозуміння, і тепер ми будемо вести переговори з Іраном про відшкодування, компенсації найближчим родичам жертв,

– сказала Лінд.

Чорні скриньки надіслали до Франції

Зазначимо, що нещодавно Іран відправив бортові самописці зі збитого в Ірані літака МАУ до Франції. На місце призначення вони прибудуть 20 липня. Україні вже надіслали запрошення, аби українські експерти взяли участь у розшифруванні.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020.

Одразу після вильоту з аеропорту літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Авіакатастрофа літака МАУ / Інфографіка 24 каналу