Тегеран звинувачує пандемію коронавірусу у затримці розслідування авіакатастрофи з українським літаком МАУ. Однак якщо влада Ірану зрештою не виконає свої обіцянки, Україна звернеться до міжнародних судів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, коментуючи канадському виданню The Globe and Mail стан справ у розслідуванні катастрофи літака МАУ.

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Зеленський сподівається, що Україна може розраховувати "на орієнтовану на результат політику іранського уряду". Якщо ж цього не станеться, то доведеться звертатися до міжнародних судів.

Вони не тільки не повертають нам чорні скриньки. Мовиться і про їхні обіцянки. Вони повинні офіційно вибачитися. Вони повинні виплатити адекватні компенсації. Вони повинні робити те, що обіцяли,

– наголосив український президент.

І додав: "В іншому випадку у нас не буде вибору – і вони знають нашу позицію – окрім як звертатися до міжнародних судів".

Канадське видання також нагадало, що, Зеленський і Трюдо ще раніше домовилися тиснути на Іран, аби той віддав чорні скриньки збитого літака.



Коротко про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу