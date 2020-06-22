Тегеран обвиняет пандемию коронавируса в задержке расследования авиакатастрофы с украинским самолетом МАУ. Однако если власти Ирана в итоге не выполнят свои обещания, Украина обратится в международные суды.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя канадскому изданию The Globe and Mail состояние дел в расследовании катастрофы самолета МАУ.

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Зеленский надеется, что Украина может рассчитывать "на ориентированную на результат политику иранского правительства". Если же этого не произойдет, то придется обращаться в международные суды.

Они не только не возвращают нам черные ящики. Речь идет и об их обещаниях. Они должны официально извиниться. Они должны выплатить адекватные компенсации. Они должны делать то, что обещали,

– подчеркнул украинский президент.

И добавил: "В противном случае у нас не будет выбора – и они знают нашу позицию – кроме как обращаться в международные суды".

Канадское издание также напомнило, что, Зеленский и Трюдо еще раньше договорились давить на Иран, чтобы тот отдал черные ящики сбитого самолета.