Рассмотрение дела сбитого иранскими ракетами самолета МАУ может длиться по меньшей мере 5 лет. Такой вариант возможен, если Украина обратится в Международный суд.

Решение суда – обязательные к исполнению

Обращение в суд будет мирным способом урегулирования ситуации. Потому что случаев, когда решение международного суда не выполнили, – не было. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".

Актуально Данные со спутников показывают: самолет МАУ сбили двумя ракетами, – Енин

Были случаи, когда затягивали с исполнением судебного решения, но в итоге они все выполнялись,

– отметил Енин.

Значение расшифровки черных ящиков

Енин также сообщил, что завершение расследования крушения возможно и без расшифровки черных ящиков. Ведь и без информации с самописцев известно, что самолет сбили именно иранские ракеты. Это подтверждают данные со спутников, а также иранская сторона должна предоставить видео и аудио с ракетных комплексов.

Отметим, что самописцы с самолета до сих пор не расшифрованы. Тегеран обратился за помощью к Франции. Там черные ящики должны расшифровать в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ІКАО (Международной организации по гражданской авиации). Украинская сторона не против, если до анализа черные ящики смогут увидеть и в Украине.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана.

во время вылета из аэропорта Тегерана. Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Сначала Иран пытался скрыть свою вину в сбитии пассажирского самолета. Впрочем, под международным давлением признался в совершении катастрофы.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала