Расследование катастрофы самолета МАУ в Иране может длиться годами, – МИД
Рассмотрение дела сбитого иранскими ракетами самолета МАУ может длиться по меньшей мере 5 лет. Такой вариант возможен, если Украина обратится в Международный суд.
Решение суда – обязательные к исполнению
Обращение в суд будет мирным способом урегулирования ситуации. Потому что случаев, когда решение международного суда не выполнили, – не было. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью "РБК-Украина".
Актуально Данные со спутников показывают: самолет МАУ сбили двумя ракетами, – Енин
Были случаи, когда затягивали с исполнением судебного решения, но в итоге они все выполнялись,
– отметил Енин.
Значение расшифровки черных ящиков
Енин также сообщил, что завершение расследования крушения возможно и без расшифровки черных ящиков. Ведь и без информации с самописцев известно, что самолет сбили именно иранские ракеты. Это подтверждают данные со спутников, а также иранская сторона должна предоставить видео и аудио с ракетных комплексов.
Отметим, что самописцы с самолета до сих пор не расшифрованы. Тегеран обратился за помощью к Франции. Там черные ящики должны расшифровать в присутствии представителей других причастных к вопросу стран и ІКАО (Международной организации по гражданской авиации). Украинская сторона не против, если до анализа черные ящики смогут увидеть и в Украине.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Сначала Иран пытался скрыть свою вину в сбитии пассажирского самолета. Впрочем, под международным давлением признался в совершении катастрофы.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
Коротко об авиакатастрофе самолета МАУ / Инфографика 24 канала