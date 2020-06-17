Данные со спутников доказывают: самолет МАУ сбили двумя ракетами, – Енин
Завершение расследования катастрофы МАУ не упирается в данные, зафиксированные бортовыми самописцами. Без информации из них известно, что пассажирский самолет украинской авиакомпании сбили двумя ракетами.
Это подтверждают данные со спутников. Также у Ирана должны быть видео- и аудиоданные с ракетных комплексов, откуда были запущены ракеты. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин.
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Если вдруг черных ящиков не будет, то трагедии не произойдет. Это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину,
– подчеркнул он.
Енин сравнил ситуацию с самописцами, которые никак не хотел показывать миру Иран, с дневником, который ученик не дает учителю, чтобы тот не поставил ему двойку.
"Это все напоминает ситуацию в школе: когда не выучил урок, получил двойку, учительница говорит: давай дневник. А ученик говорит: нет, не дам. Но от того, что ты не даешь дневник, двойка из журнала никуда не исчезает. Когда начинаются игры с черными ящиками, мы говорим: ок, давайте признаем, что их нет, или что они нечитабельны. Такое тоже случается, и бывало неоднократно", – добавил дипломат.
По его словам, сейчас есть 3 попытки манипулировать разными треками этого дела. Это, в частности:
- техническое расследование,
- уголовное расследование,
- переговорный процесс.
В то же время, переговоры тоже включают три элемента: прозрачное расследование катастрофы; выработка рекомендаций и предоставление гарантий, что не будет повторения таких инцидентов; обеспечение компенсации родственникам погибших и авиакомпании.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: основное
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 при вылете из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Сначала Иран пытался скрыть свою вину в сбитии пассажирского самолета. Впрочем, под международным давлением признался в совершении катастрофы.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.