Завершение расследования катастрофы МАУ не упирается в данные, зафиксированные бортовыми самописцами. Без информации из них известно, что пассажирский самолет украинской авиакомпании сбили двумя ракетами.

Это подтверждают данные со спутников. Также у Ирана должны быть видео- и аудиоданные с ракетных комплексов, откуда были запущены ракеты. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин.

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Если вдруг черных ящиков не будет, то трагедии не произойдет. Это не значит, что отсутствуют другие возможности установить истину,

– подчеркнул он.

Енин сравнил ситуацию с самописцами, которые никак не хотел показывать миру Иран, с дневником, который ученик не дает учителю, чтобы тот не поставил ему двойку.

"Это все напоминает ситуацию в школе: когда не выучил урок, получил двойку, учительница говорит: давай дневник. А ученик говорит: нет, не дам. Но от того, что ты не даешь дневник, двойка из журнала никуда не исчезает. Когда начинаются игры с черными ящиками, мы говорим: ок, давайте признаем, что их нет, или что они нечитабельны. Такое тоже случается, и бывало неоднократно", – добавил дипломат.

По его словам, сейчас есть 3 попытки манипулировать разными треками этого дела. Это, в частности:

техническое расследование,

уголовное расследование,

переговорный процесс.

В то же время, переговоры тоже включают три элемента: прозрачное расследование катастрофы; выработка рекомендаций и предоставление гарантий, что не будет повторения таких инцидентов; обеспечение компенсации родственникам погибших и авиакомпании.

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