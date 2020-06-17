Дані з супутників доводять: літак МАУ збили двома ракетами, – Єнін
Завершення розслідування катастрофи МАУ не впирається у дані, зафіксовані бортовими самописцями. Без інформації з них відомо, що пасажирський літак української авіакомпанії збили двома ракетами.
Це підтверджують дані з супутників. Також в Ірану повинні бути відео та аудіодані з ракетних комплексів, звідки були запущені ці ракети. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів заступник глави МЗС Євген Єнін.
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Якщо раптом чорних скриньок не буде, то трагедії не станеться. Це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину,
– наголосив він.
Єнін порівняв ситуацію з самописцями, які ніяк не хотів показувати світу Іран, зі щоденником, який учень не дає вчителю, щоб той поставив йому двійку.
"Це все нагадує ситуацію в школі: коли не вивчив урок, отримав двійку, вчителька каже: давай щоденник. А учень каже: ні, не дам. Але від того, що ти не даєш щоденник, двійка з журналу нікуди не зникає. Коли починаються ігри з чорними скриньками, ми кажемо: ок, давайте визнаємо, що їх немає, чи що вони нечитабельні. Таке теж трапляється, і бувало неодноразово", – додав дипломат.
За його словами, зараз є 3 спроби маніпулювати різними треками цієї справи. Це, зокрема:
- технічне розслідування,
- кримінальне розслідування,
- переговорний процес.
Водночас, переговори теж включають три елементи: прозоре розслідування катастрофи; вироблення рекомендацій та надання гарантій, що не буде повторення таких інцидентів; забезпечення компенсації родичам загиблих та авіакомпанії.
Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне
- Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 під час вильоту з аеропорту Тегерана.
- Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.
- У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Спершу Іран намагався приховати свою вину у збитті пасажирського літака. Втім, під міжнародним тиском зізнався у скоєнні катастрофи.
- Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.
- У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.