Завершення розслідування катастрофи МАУ не впирається у дані, зафіксовані бортовими самописцями. Без інформації з них відомо, що пасажирський літак української авіакомпанії збили двома ракетами.

Це підтверджують дані з супутників. Також в Ірану повинні бути відео та аудіодані з ракетних комплексів, звідки були запущені ці ракети. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів заступник глави МЗС Євген Єнін.

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Якщо раптом чорних скриньок не буде, то трагедії не станеться. Це не означає, що відсутні інші можливості встановити істину,

– наголосив він.

Єнін порівняв ситуацію з самописцями, які ніяк не хотів показувати світу Іран, зі щоденником, який учень не дає вчителю, щоб той поставив йому двійку.

"Це все нагадує ситуацію в школі: коли не вивчив урок, отримав двійку, вчителька каже: давай щоденник. А учень каже: ні, не дам. Але від того, що ти не даєш щоденник, двійка з журналу нікуди не зникає. Коли починаються ігри з чорними скриньками, ми кажемо: ок, давайте визнаємо, що їх немає, чи що вони нечитабельні. Таке теж трапляється, і бувало неодноразово", – додав дипломат.

За його словами, зараз є 3 спроби маніпулювати різними треками цієї справи. Це, зокрема:

технічне розслідування,

кримінальне розслідування,

переговорний процес.

Водночас, переговори теж включають три елементи: прозоре розслідування катастрофи; вироблення рекомендацій та надання гарантій, що не буде повторення таких інцидентів; забезпечення компенсації родичам загиблих та авіакомпанії.

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