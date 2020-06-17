Справа збитого іранськими ракетами літака МАУ може тривати щонайменше 5 років. Такий варіант можливий, якщо Україна звернеться до Міжнародного суду.

Рішення суду – обов'язкові до виконання

Саме звернення до суду буде мирним способом урегулювання ситуації. Бо випадків, коли рішення міжнародного суду не виконали, – не було. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін в інтерв'ю "РБК-Україна".

Актуально Дані з супутників доводять: літак МАУ збили двома ракетами, – Єнін

Були випадки, коли затягували з виконанням судового рішення, але зрештою вони всі виконувалися,

– зазначив Єнін.

Значення розшифрування чорних скриньок

Єнін також повідомив, що завершення розслідування авіатрощі можливе і без розшифрування чорних скриньок. Адже і без інформації з самописців відомо, що літак збили саме іранські ракети. Це підтверджують дані з супутників, а також іранська сторона має надати відео та аудіо з ракетних комплексів.



Зазначимо, що самописці з літака досі не розшифровані. Тегеран звернувся по допомогу до Франції. Там чорні скриньки мають розшифрувати за присутності представників інших причетних до питання країн і ІКАО (Міжнародної організації з цивільної авіації). Українська сторона не проти, якщо до аналізу чорні скриньки зможуть побачити і в Україні.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: основне

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 під час вильоту з аеропорту Тегерана.

під час вильоту з аеропорту Тегерана. Пасажирський літак збили ракетами, випущеними іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей . Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Спершу Іран намагався приховати свою вину у збитті пасажирського літака. Втім, під міжнародним тиском зізнався у скоєнні катастрофи.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Коротко про авіакатастрофу літака МАУ / Інфографіка 24 каналу