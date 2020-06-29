Чорні скриньки українського літака МАУ, який у січні 2020 року збили над Тегераном, Іран передав Франції. Самотужки розібратися із записамии рекодера місцевим експертам не вдалося. Причиною тому стали американські санкції.

Передана скринька значно пошкоджена, і дані з неї можна вилучити тільки за допомогою складних технологій. Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press.

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Військовий прокурор Тегерана Голам Аббас Торки вказав, що відправлений самописець "серйозно пошкоджений" і для його розшифровки необхідно "складне технічне обладнання".

Іранські експерти не змогли отримати спеціальну техніку для самостійної розшифровки через чинні американські санкції. Саме тому її передали до Франції.

Що цьому передувало

На початку червня Іран звернувся по допомогу до до французького Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA). Спершу бюро не підтверджувало намірів Ірану, оскільки не мало офіційного прохання. Зрештою 26 червня Іран офіційно погодився передати у Францію чорні скриньки.

Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що технічні роботи з розшифровки записів з чорного ящика розпочнуться 20 липня.

Катастрофа літака МАУ в Ірані: коротко

Авіакатастрофа літака української авіакомпанії МАУ сталася вранці 8 січня 2020 при вильоті з аеропорту Тегерана.

Пасажирський літак збили ракетою, випущеною іранськими військовими.

У результаті трагедії загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

Україна вимагає від Ірану об'єктивного розслідування, а також компенсації родинам загиблих та авіакомпанії.

У справі затримали шістьох підозрюваних. Але троє з них вийшли під заставу.



Головні цифри про авіакатастрофу МАУ / Інфографіка 24 каналу