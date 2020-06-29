Черные ящики украинского самолета МАУ, который в январе 2020 года сбили над Тегераном, Иран передал Франции. Самостоятельно разобраться с записями рекордера местным экспертам не удалось. Причиной тому стали американские санкции.

Переданный ящик значительно поврежден, и данные из него можно извлечь только с помощью сложных технологий. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

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Военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки указал, что отправленный самописец "серьезно поврежден" и для его расшифровки необходимо "сложное оборудование".

Иранские эксперты не смогли получить специальную технику для самостоятельной расшифровки из-за действующих американских санкций. Именно поэтому его передали во Францию.

Что этому предшествовало

В начале июня Иран обратился за помощью к французскому Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA). Сначала бюро не подтверждало намерений Ирана, поскольку не имело официальной просьбы. В конце концов 26 июня Иран официально согласился передать во Францию ​​черные ящики.

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей из черного ящика начнутся 20 июля.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года при вылете из аэропорта Тегерана.

Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Главные цифры об авиакатастрофе МАУ / Инфографика 24 канала