Иран отправил черный ящик со сбитого самолета МАУ во Францию
Черные ящики украинского самолета МАУ, который в январе 2020 года сбили над Тегераном, Иран передал Франции. Самостоятельно разобраться с записями рекордера местным экспертам не удалось. Причиной тому стали американские санкции.
Переданный ящик значительно поврежден, и данные из него можно извлечь только с помощью сложных технологий. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.
Советуем ознакомиться Без результатов и надежд: что происходит по делу сбитого в Иране самолета МАУ
Военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки указал, что отправленный самописец "серьезно поврежден" и для его расшифровки необходимо "сложное оборудование".
Иранские эксперты не смогли получить специальную технику для самостоятельной расшифровки из-за действующих американских санкций. Именно поэтому его передали во Францию.
Что этому предшествовало
В начале июня Иран обратился за помощью к французскому Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA). Сначала бюро не подтверждало намерений Ирана, поскольку не имело официальной просьбы. В конце концов 26 июня Иран официально согласился передать во Францию черные ящики.
Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что технические работы по расшифровке записей из черного ящика начнутся 20 июля.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года при вылете из аэропорта Тегерана.
- Пассажирский самолет сбили ракетой, выпущенной иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
Главные цифры об авиакатастрофе МАУ / Инфографика 24 канала