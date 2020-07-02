Иран должен выплатить компенсации семьям погибших со сбитого ракетами самолета МАУ. Таковы результаты переговоров между иранской стороной и представителями стран, граждане которых погибли в крушении.

Какова сумма компенсации – пока неизвестно

Сейчас размер компенсации – неизвестен. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анна Линд, информируют Arab News.

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Мы подписали соглашение о взаимопонимании, и теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещениях, компенсациях ближайшим родственникам жертв,

– сказала Линд.

Черные ящики прислали во Францию

Отметим, что недавно Иран отправил бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета МАУ во Францию. На место назначения они прибудут 20 июля. Украине уже прислали приглашение, чтобы украинские эксперты приняли участие в расшифровке.

Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко

Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года.

Сразу после вылета из аэропорта самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.

В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.

По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.

Авиакатастрофа самолета МАУ / Инфографика 24 канала