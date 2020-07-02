Компенсация родственникам жертв катастрофы самолета МАУ в Иране: есть успех в переговорах
Иран должен выплатить компенсации семьям погибших со сбитого ракетами самолета МАУ. Таковы результаты переговоров между иранской стороной и представителями стран, граждане которых погибли в крушении.
Какова сумма компенсации – пока неизвестно
Сейчас размер компенсации – неизвестен. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анна Линд, информируют Arab News.
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Мы подписали соглашение о взаимопонимании, и теперь мы будем вести переговоры с Ираном о возмещениях, компенсациях ближайшим родственникам жертв,
– сказала Линд.
Черные ящики прислали во Францию
Отметим, что недавно Иран отправил бортовые самописцы со сбитого в Иране самолета МАУ во Францию. На место назначения они прибудут 20 июля. Украине уже прислали приглашение, чтобы украинские эксперты приняли участие в расшифровке.
Катастрофа самолета МАУ в Иране: коротко
- Авиакатастрофа самолета украинской авиакомпании МАУ произошла утром 8 января 2020 года.
- Сразу после вылета из аэропорта самолет сбили ракетами, выпущенными иранскими военными.
- В результате трагедии погибли 176 человек. Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.
- Украина требует от Ирана объективного расследования, а также компенсации семьям погибших и авиакомпании.
- По делу задержали шестерых подозреваемых. Но трое из них вышли под залог.
Авиакатастрофа самолета МАУ / Инфографика 24 канала