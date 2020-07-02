Иран отправил бортовые самописцы сбитого в Иране самолета МАУ, прибудут они в Леон 20 июля. Франция уже направила Украине приглашение прислать экспертов для участия в расшифровке данных.

Об этом 1 июля написал в фейсбуке заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

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По его словам, именно 1 июля "Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов", которые примут участие в расшифровке черных ящиков самолета МАУ рейса РS752, сбитого у Тегерана в январе 2020.

Енин отдельно подчеркнул, что это произошло "согласно предварительным обещаниями Ирана".

Ранее украинский президент Зеленский, напомним, говорил, что Украина обратится в международные суды , если Иран не выполнит обещаний: "Они должны официально извиниться. Они должны выплатить положенные компенсации. Они должны выполнить то, что обещали".

В сообщении Енин добавил, что такой шаг Франции "приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших".

Черные ящики Иран согласился отдать во Францию в конце июня. Во французский Леон они прибудут 20 июля. В тот же день с ними начнет работу французское Бюро по расследованию авиакатастроф.

Украинский самолет компании МАУ сбили иранские военные 8 января 2020 двумя ракетами. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.